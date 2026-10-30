В Набережных Челнах создадут Центр компетенций по интеллектуальному транспорту

В Набережных Челнах планируется создать Центр компетенций по интеллектуальному транспорту и мультимодальной мобильности. Об этом сообщил президент Академии наук РТ, директор учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на Международном форуме Kazan Digital Week-2026.

«Наземный транспорт – лишь часть этой работы. Параллельно развиваем и другие направления интеллектуальной мобильности», – пояснил он на секции «Отечественные разработки для интеллектуальной мобильности как основа технологической независимости».

Минниханов добавил, что по поручению Президента России Владимира Путина Татарстан включен в число четырех регионов пилотного проекта по тестированию беспилотного пассажирского транспорта.

«Важная социальная составляющая – проект предусматривает привлечение операторами людей с ограниченными возможностями здоровья из числа ветеранов СВО», – подчеркнул он.

Минниханов также отметил, что Татарстан может стать опорным научно-производственным центром развития автономного водного транспорта России. Для этого, по его словам, в Иннополисе создается Центр безэкипажного судовождения, а также прорабатывается тестовый полигон на Волге и Каме.

«После эксперимента по эксплуатации автономных судов, который прошел в 2021–2025 годах, формируется базовое правовое регулирование этой отрасли», – заявил президент Академии наук РТ.