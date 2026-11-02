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Общество 2 ноября 2026 10:21

Казанская школа №140 стала победителем конкурса «Лучшая школьная столовая»

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Столовая казанской школы №140 признана лучшей среди столовых городов-миллионников на всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая». Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Эту победу никак не назовешь случайной – это результат последовательной многолетней работы, в которую вложено много сил, средств, души. Реформой школьного питания мы занимаемся уже много лет. В последние годы при поддержке Раиса нашей республики мы провели большую, серьезную, масштабную модернизацию школьных столовых», – отметил Гафаров.

Он также добавил, что участие в конкурсе приняли более 370 образовательных учреждений из 55 регионов страны.

#Школьные столовые #Казань #Деловой понедельник
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