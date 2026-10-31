«В очередной раз убедились, как растет наш форум»: финал KDW-2026

Сегодня завершился форум Kazan Digital Week 2026. Алексей Песошин обозначил главные итоги «цифровой недели» на церемонии ее закрытия, прошедшей в зале им. Ильгама Шакирова МВЦ «Казань Экспо». Тем временем в соседнем павильоне подходил к концу финальный этап международного чемпионата «Битва роботов». Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Фото © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Казань вновь подтвердила статус одной из главных технологических площадок»

Сегодня завершился международный форум Kazan Digital Week 2026. Церемония его закрытия прошла в концертном зале им. Ильгама Шакирова МВЦ «Казань Экспо», где перед собравшимися выступил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«За эти дни Казань вновь подтвердила статус одной из главных технологических площадок страны, открытой для диалога и обмена передовым опытом», – сказал Песошин.

Всего на мероприятие зарегистрировались 23,5 тысячи человек из 76 стран мира. В рамках деловой программы состоялось более 170 мероприятий. Свои идеи и экспертные оценки представили свыше 1200 специалистов, и более 300 ведущих IT-компаний России и зарубежья продемонстрировали свои решения в рамках выставки и Аллеи стартапов.

Алексей Песошин: «Сквозной темой форума стало внедрение технологий ИИ. Мы обсуждали не только экономические эффекты от его применения, но и вопросы доверия, этики и безопасности» Фото © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы в очередной раз убедились, как растет наш форум, привлекая новых участников и открывая новые горизонты для обсуждения», – отметил на закрытии KDW замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.

Во время работы форума был подписан ряд соглашений и меморандумов с участием Аналитического центра при Правительстве РФ, ведущих банков, университетов и разработчиков.

А на церемонии закрытия вручили награды лучшим зарубежным стартапам, победителям Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», конкурса «IT Лидер» (здесь награды взяли Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ и Казанский университет), IV Всероссийской студенческой кибербитвы, II Кибербитвы ветеранов СВО и конкурса «Хакатон».

Более 300 ведущих IT-компаний России и зарубежья продемонстрировали свои решения в рамках выставки и Аллеи стартапов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На полях KDW в этом году обсуждали глобальную цифровизацию от школьной скамьи до промышленности и государственного управления. Особый упор был сделан на ИИ – главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву на пленарной сессии даже предложили освоить вайб-кодинг.

«Безусловно, сквозной темой форума стало внедрение технологий искусственного интеллекта. Мы обсуждали не только экономические эффекты от его применения, но и вопросы доверия, этики и безопасности», – обратил внимание Премьер-министр Татарстана на многосторонность ИИ-вопроса.

Особый интерес, по его словам, вызвала презентация возможностей той самой ИИ-платформы «ГосПромпт» – одной из флагманских разработок IT-отрасли Татарстана, которая уже сегодня меняет подход к госуправлению.

Илья Начвин: «Мы видим большой потенциал проекта по развитию низковысотной беспилотной экономики» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Активно осваивается гражданская беспилотная авиация – Минцифры Татарстана отчиталось о реализации доставки почты беспилотниками в Альметьевской зоне в рамках поручения Раиса РТ по развитию низковысотной беспилотной экономики.

«Мы видим большой потенциал в этой работе и будем продолжать этот пилотный проект. Здесь с точки зрения экономики тоже все есть: не нужно тратиться на топливо, амортизацию машины – достаточно дрона», – заявил глава министерства Илья Начвин.

«Битва роботов» за 6 млн рублей

Тем временем на противоположном конце выставочного центра, на кубической арене за толстым стеклом грохотали миниатюрные танки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В финальном этапе международного чемпионата «Битва роботов» схлестнулись самые тяжелые и опасные механизмы. До финала добрались 36 команд из 144, из них 6 представляли Татарстан. Также в битве роботов участвовали машины из Эквадора, Бразилии, Индии и Китая. Основной отборочный этап чемпионата прошел на форуме «Цифровые решения», а для команд из Татарстана в рамках KDW-2026 прошел отдельный отборочный этап. Общий призовой фонд чемпионата – 6,6 млн рублей.

«Мы не только поддерживаем, но и готовим для себя специалистов – запустили кафедру робототехники в Высшей школе нефти. И мы заинтересованы в том, чтобы наши специалисты становились чемпионами и поднимали нашу компанию», – сказал руководитель проектов по робототехнике ПАО «Татнефть» Айдар Нигматуллин, отвечая на вопрос «Татар-информа», для чего большим корпорациям вкладывать средства в такие, на первый взгляд, детские развлечения.

На самом же деле, развлечение совсем не детское. Если маленькие машины можно дешево и сердито склепать за 100 тысяч рублей, напечатав корпус на 3D-принтере, то большой робот может обойтись в 3 млн рублей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Кто кого могнет?»

Финал чемпионата проходил в два этапа. Сначала проверили себя на прочность 20 миниатюрных машин весом до 1,5 кг на небольшой арене. Многие роботы имеют схожую конструкцию, разница может быть в положении «спиннера» – крутящего механизма, который наносит повреждения. Однако случается видеть на таких боях и оригинальные изобретения, как, например, «Торт ИИ» из Санкт-Петербурга, целиком управляемый искусственным интеллектом, или «Тюлень» из Екатеринбурга, который распиливает непутевого соперника циркулярной пилой.

Однако бои маленьких машин – занятие скорее для школьников. Настоящая же «Битва роботов» началась, когда включился свет на основной арене и на нее выкатились настоящие монстры – агрегаты весом до 110 кг. Они врезались друг в друга, летали из одного угла арены в другой, высекали искры и разжигали настоящее пламя. Здесь участвовали самые технологичные роботы промышленного уровня, доведенные до механического совершенства. В первую очередь китайского производства.

«Когда китайцы приехали к нам на чемпионат и показали, как должен выглядеть робот, наша внутренняя индустрия подросла. Поняла как надо», – сказал «Татар-информу» наставник московской команды Дмитрий Костяшин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На большой финал прибыли Раис Татарстана Рустам Минниханов, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. После нескольких поединков Раис РТ даже заглянул за кулисы, где расположена ремонтная зона. Позднее, когда церемония закрытия форума подошла к концу, к финалу «Битвы роботов» присоединился и Алексей Песошин. В каком-то смысле Kazan Digital Week, международный сабантуй от мира технологий и инноваций, нашел свой корэш.

Объявляя старт «тяжелого» финала, Александр Шойтов и Илья Начвин отмечали, что толчок к проведению таких технологических зрелищ дали «Игры будущего», проведенные в Казани в 2024 году. С тех пор, по словам Начвина, в 31 районе республики открылись площадки, которые популяризируют инженерное дело среди детей и подростков.

«Посмотрим, кто кого сегодня могнет», – пожелал зрителям вице-президент VK Алексей Меркутов на старте финального этапа.