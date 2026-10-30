В «Салават Купере» завершили проверку 146-квартирного соципотечного дома

Фото: пресс-служба Госстройнадзора РТ

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации нового соципотечного дома № 5-4-1 в жилом комплексе «80 лет Победы» микрорайона «Салават Купере» в Казани. Об этом сообщил первый заместитель начальника ведомства Ильфарт Сафиуллин.

Застройщиком выступил Государственный жилищный фонд при Раисе Татарстана. Техническим заказчиком стало ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», генеральным подрядчиком – ООО «Ак Барс Строй», проектировщиком – ООО «Архитектурное бюро АБ 1».

В доме подготовили 146 квартир с чистовой отделкой. Их оборудовали сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками воды и электроэнергии, а также регуляторами тепла.

Параллельно Госстройнадзор проводит итоговую проверку еще одного соципотечного дома в этом же жилом комплексе – № 5-4-2. В нем предусмотрено 228 квартир.

Программа социальной ипотеки Госжилфонда помогает решать одну из задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» – повышать обеспеченность жителей жильем.