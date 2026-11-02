В Казани возбудили уголовное дело после избиения дворовой собаки гарпуном

Уголовное дело возбудили после жестокого избиения бездомной собаки, об этом «Татар-информу» сообщили в УМВД России по Казани.

«Татар-информ» рассказывал о том, что в начале октября истерзанную собаку с глубокими ранами нашли волонтеры на парковке возле ЖК «Легенда». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина два часа избивал собаку канистрой, а затем гарпуном.

13-летняя собака Белка жила в будке недалеко от парковки жилого дома, за ней присматривала местная жительница. Собака почти слепая, никогда не проявляла агрессии. Кроме этого, два года назад беззащитное животное также подверглось нападению, рассказали волонтеры проекта «Щенячий патруль».

Зооволонтеры написали заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело на того, кто жестоко расправился с животным.

Фото: © канал «Щенячий патруль» в «Максе»

«В Самаре была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что травмы собаке были нанесены с особой жестокостью. Также мы написали петицию с просьбой наказать виновного – ее подписали около 500 человек, в том числе из других регионов. Документ мы уже передали в прокуратуру Приволжского района», – рассказала руководитель проекта «Щенячий патруль» Светлана Ким.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, уголовное дело было возбуждено по части второй статьи Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными».

Тому, кто жестоко избил собаку, может грозить до пяти лет лишения свободы. В настоящее время его разыскивает полиция.