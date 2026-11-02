Две ОЭЗ и логистический комплекс: какие проекты готовят в Нижнекамском районе

В Нижнекамском районе готовятся к открытию новых предприятий, но немало задач стоит и перед действующими производствами. Заводам нужны специалисты, малому бизнесу – заказы, а жителям – комфортные условия для жизни. Как в районе решают эти вопросы, какие результаты уже есть и чего ждать в ближайшие годы – в материале «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Промышленность: новые производства и поддержка предприятий

Нижнекамский район занимает третье место в Татарстане по объему отгруженной продукции и инвестициям. Об этом на деловом понедельнике рассказал первый заместитель руководителя исполнительного комитета муниципалитета Марсель Хайрутдинов.

За восемь месяцев этого года местные предприятия отгрузили продукции на 602,3 млрд рублей. Инвестиции за первое полугодие достигли 67,8 млрд рублей. По прогнозам, в 2026 году экономика района вырастет на 5,1% и достигнет 432,9 млрд рублей.

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Основу местной промышленности составляют четыре предприятия: «Нижнекамскнефтехим», ТАНЕКО, «ТАИФ-НК» и KAMA TYRES. На них приходится 80% всей отгруженной продукции района – 480 млрд рублей за январь – август. За последние пять лет компании вложили в развитие более 600 млрд рублей. Всего на этих производствах работают около 26 тыс. человек.

Однако не всем заводам удается сохранить прежние темпы работы. За январь – август индекс промышленного производства составил 99,5% – общий объем выпуска немного снизился по сравнению с прошлым годом. Из 51 предприятия, за которыми ведется наблюдение, спад зафиксировали на 30.

«Мы открыто говорим о вызовах. На текущую динамику промышленного производства повлиял комплекс объективных внешних факторов. В первую очередь это существенное ценовое давление со стороны поставщиков из Китая, усложнение логистических цепочек», – рассказал Хайрутдинов.

Марсель Хайрутдинов Фото: e-nkama.ru

Также повлиял инцидент, произошедший в марте на одном из предприятий города.

Для поддержки предприятий в районе действует антикризисный штаб под руководством главы Нижнекамского района Радмира Беляева. Его участники помогают заводам решать возникающие проблемы. В Государственную Думу уже направили 27 предложений, касающихся налогов, импортных пошлин и льготных кредитов для производителей.

Кроме того, район добивается продления действия статуса территории опережающего развития «Нижнекамск» после 2029 года. Это позволит предприятиям и дальше пользоваться налоговыми льготами и другими мерами поддержки.

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Инвестиции: новые площадки и тысячи рабочих мест

Несмотря на сложности в промышленности, Нижнекамский район продолжает привлекать инвесторов. В 2025–2026 годах местный Инвестиционный совет провел десять заседаний, на которых обсуждали запуск новых предприятий. Среди самых крупных проектов – две особые экономические зоны и логистический комплекс.

Один из таких проектов – «Зеленая долина-2». В его развитие планируют вложить 299 млрд рублей и создать 1,8 тыс. рабочих мест. Здесь собираются перерабатывать зерно и выпускать метионин – вещество, которое добавляют в корма для животных и птицы. Рядом могут появиться предприятия по производству упаковки и обслуживанию заводов. Реализация проекта намечена на 2026–2028 годы.

Вторая площадка – «Алабуга-Нижнекамск». Объем заявленных инвестиций составляет 130 млрд рублей, а число будущих рабочих мест – 1,5 тыс. В 2026–2027 годах здесь планируют подготовить территорию, подвести коммуникации и построить необходимую инфраструктуру. Первые предприятия должны начать работу с 2028 года.

Помимо промышленных площадок в районе намерены построить логистический комплекс «Темпо-Порт». Проект стоимостью 17 млрд рублей предусматривает создание 460 рабочих мест. Комплекс будет принимать, хранить и отправлять грузы, в том числе по маршрутам, связанным с Черным и Каспийским морями. Первую очередь планируют открыть в 2027 году.

«Приток инвестиций – катализатор роста. Общий объем инвестиционного портфеля района составляет 394 млрд рублей. В портфеле 15 реализованных проектов, 19 – в активной стадии, 7 – на прединвестиционной стадии», – сообщил Марсель Хайрутдинов.

Впрочем, возможности для открытия предприятий есть не только на новых площадках. В районе уже работают семь промышленных парков, где разместились 36 компаний. Например, в промпарке «Камские Поляны» свободны 23,8 гектара земли. Здесь подведены инженерные сети, есть необходимые мощности по электричеству, воде и газу. При этом предприятия освобождены от арендной платы. Свободные участки также есть в промпарках «Нижнекамск» и «Южный».

Еще один вариант для инвесторов – территория опережающего развития «Нижнекамск», где компании могут пользоваться налоговыми льготами. Сейчас здесь зарегистрированы 19 предприятий, из которых 14 уже работают. Они вложили в свои проекты 8,7 млрд рублей и создали почти 1,6 тыс. рабочих мест.

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Малый бизнес: новые заводы, гостиницы и медицинские центры

Новые производства и рабочие места в Нижнекамском районе создают не только крупные инвесторы, но и небольшие компании. Сегодня здесь работают 7,9 тыс. малых и средних предприятий – на 4,4% больше, чем год назад. В этом секторе заняты свыше 45 тыс. человек. Чаще всего предприниматели занимаются торговлей, перевозками, строительством и производством. На малый и средний бизнес приходится около десятой части экономики района.

Среди новых проектов – сортировочный центр Wildberries стоимостью 300 млн рублей, где предусмотрено 300 рабочих мест. Столько же компания «Полимер Сервис» вложила в переработку полиэтилена. Производитель упаковки «Ай-Флекс» инвестировал 1,9 млрд рублей, а «ФР-Кардан» – 299 млн рублей в выпуск карданных валов для КАМАЗа.

Появляются предприятия и в других отраслях. «Совитал» развивает выпуск профессионального холодильного оборудования, а «Бикотекс» создает первый в России завод полного цикла по производству микрофибры – материала, который используют для уборки, одежды и других изделий. «Камэнергомаш» производит детали для промышленного оборудования, а «Камасталь» занимается окрашенной сталью. В эти четыре проекта вложили более 6,5 млрд рублей.

При этом бизнес развивается не только в промышленности. В 2027 году в усадьбе купца Стахеева планируют открыть бутик-отель. Также должны появиться медицинские центры «Мед+» и «Гармония Здоровья», еще одна гостиница и экоплатформа B.L.E.S.S. А на «Камастали» готовят вторую очередь производства стоимостью 2,5 млрд рублей.

Однако открыть предприятие – лишь половина дела: ему еще нужно найти покупателей. В этом помогает Республиканский маркетинговый центр, через который компании участвуют в закупках и получают заказы. Объем продаж нижнекамских предприятий на торгах вырос с 3 млрд рублей почти до 5 млрд. Пока результат есть не у всех: из 74 компаний, которым помогает Антикризисный штаб, обучение прошли 47, а получить заказы смогли 16.

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Зарплаты, жилье и перемены в городской среде

Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Нижнекамского района достигла 124,7 тыс. рублей, а на крупнейших заводах превышает 150 тыс. рублей. Но даже при таких доходах предприятия испытывают нехватку кадров: им требуется около 19 тыс. работников, тогда как официально зарегистрированных безработных в районе всего 388 человек.

Чтобы решить кадровый вопрос, предприятия начинают готовить будущих специалистов еще со школы. Они сотрудничают с колледжами, помогают оснащать учебные лаборатории и организуют практику. Профориентацией охвачено 82% школьников. После девятого класса профессиональное образование выбирают 65% выпускников, большинство из которых остаются учиться в Нижнекамске.

Не менее активно в районе идет жилищное строительство. Как сообщил Марсель Хайрутдинов, годовой план по вводу жилья перевыполнен более чем вдвое: вместо 60 тыс. кв. метров построили 122 тыс. Сейчас в районе возводят еще 20 многоквартирных домов.

Параллельно приводят в порядок жилые кварталы и коммунальные сети. В этом году по программе «Наш двор» благоустраивают 55 территорий. С 2024 года в Нижнекамске заменили 127 км теплотрасс, а также обновили оборудование 36 тепловых пунктов, обеспечивающих дома отоплением и горячей водой.

Обновляется и общественный транспорт: на маршруты вышли 15 новых автобусов, продолжается модернизация 11 трамваев. На капитальный ремонт автовокзала предусмотрено 87 млн рублей.

В благоустройстве района участвуют в том числе крупные компании. Общий объем социальных инвестиций превысил 20 млрд рублей, из которых более 4 млрд приходится на СИБУР и «Татнефть». Один из примеров такого участия – парк Нефтехимиков, в который вложили 700 млн рублей.