Собаковод объяснила, как питомцы демонстрируют переживаемую боль

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Собаки сигнализируют об испытываемой боли визуально. О том, как не пропустить такие сигналы, рассказала в эфире «Радио 1» эксперт по выращиванию и социализации американских булли, основательница частного питомника Олеся Умеренкова.

В первую очередь специалист посоветовала с какой-то периодичностью водить питомцев на обзорное УЗИ внутренних органов. «Собака не всегда сможет сказать нам внешними симптомами, что у нее что-то болит. Поэтому первое и основное – делаем чекапы», – констатировала она.

Однако, добавила эксперт, изменения в поведении собаки может заметить и обычный внимательный владелец. Так, неочевидным симптомом заболевания является сидение на попе и постоянное щелканье языком в воздухе.

«Скорее всего, у нее где-то что-то болит, а щелкает она потому, что физически не может дотянуться до места, где чешется или есть дискомфорт», – объяснила Умеренкова.

Привела она и другой пример – собаки, как правило, спят расслабившись, раскинувшись, некоторые на спине. Переход к сну животом вниз, поджатие задних ног, сворачивание калачиком может указывать на затруднения с работой желудочно-кишечного тракта.

Сигналами, по словам специалиста, являются и замедление привычной активности, и неожиданное округление спины. «Лучшая диагностика делается глазами владельца. <...> На прием лучше приходить с видеоподтверждением, то есть снимать маленькие сюжеты, когда собака меняет поведение», – резюмировала она.

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