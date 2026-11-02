Фестивали, концерты и этнодиктант: как Казань отметит День народного единства

Около тысячи мероприятий приурочили в Казани ко Дню народного единства – они проходят с октября по декабрь. Какие события ждут горожан в праздничные дни, где можно написать этнографический диктант и какие улицы перекроют 4 ноября – в материале «Татар-информа».





На этой неделе – 4 ноября – Россия будет отмечать День народного единства

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Казань стала органичным переплетением культур»

На этой неделе – 4 ноября – Россия будет отмечать День народного единства – праздник, который не только призывает людей вспомнить ключевые исторические события, но и служит напоминанием о том, что в многообразии народов – наша сила. Такими словами охарактеризовала праздник заместитель главы Казани Гузель Сагитова на деловом понедельнике.

Она напомнила, что 2026 год был объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России, что делает праздник этого года особо значимым.

«Президент страны неоднократно подчеркивал необходимость комплексной, творческой, кропотливой работы, направленной на поддержку всех языков народов нашей многонациональной страны, и акцентировал внимание на том, что многонационализм России – бесценный дар, определяющий богатство российской культуры», – заявила Сагитова.

Гузель Сагитова: «В Казани проживают представители свыше 150 национальностей. Это настоящий калейдоскоп культур, мировоззрений, ценностей, религий и языков» Фото: kzn.ru

И Казань в этом смысле является одним из естественных воплощений единства разных народов.

«Будучи расположенной у реки Волги на древних торговых путях, соединявших Европу и Азию, Запад и Восток, Казань стала органичным переплетением культур. Этническое и религиозное разнообразие тысячелетнего города сохраняется и сегодня. В Казани проживают представители свыше 150 национальностей. Это настоящий калейдоскоп культур, мировоззрений, ценностей, религий и языков», – добавила замглавы города.

Всего в рамках праздничной даты с октября по декабрь организуется около 1 тыс. мероприятий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан»

Переходя к праздничным мероприятиям, которые ожидают столицу Татарстана, она подчеркнула, что всего в рамках праздничной даты с октября по декабрь организуется около 1 тыс. мероприятий. В частности, 4 ноября, в день праздника, горожан ждут несколько ярких событий:

IV городской фестиваль «Душа народов» который организует ДК жилого массива Кадышево в санатории «Крутушка»;

выставка «Одна страна – одна семья» в ДК жилого массива Вознесенское;

композиция «Музыка Единства» от студии творческого развития «Оперение».

«Одно из самых ярких мероприятий республиканского масштаба пройдет 3 ноября в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Здесь состоится гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан», – добавила Сагитова.

3 ноября на казанской набережной впервые пройдет студенческое шествие ко Дню народного единства Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Шествие студентов в национальных костюмах

3 ноября на казанской набережной впервые пройдет студенческое шествие ко Дню народного единства. Около тысячи студентов вузов и колледжей – представителей разных народов и стран – пройдут в национальных костюмах и с флагами.

Кроме того, большая программа запланирована в спортивных учреждениях города. В день праздника в манеже «Искандер» состоится Кубок Казани по регби, в «Корстоне» пройдет турнир по шахматам среди ветеранов, а в спортивном комплексе «Дан» соревнования по греко-римской борьбе.

«Нельзя не отметить одиннадцатую Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант», которая пройдет в России с 3 по 12 ноября. В Казани к Большому этнографическому диктанту очно можно присоединиться 4 ноября: в этот день в Доме Дружбы народов акция будет проходить с 11 часов», – заявила Сагитова.

6 ноября на стадионе «Трудовые резервы» пройдет концерт ко Дню народного единства. Он станет частью программы учебно-тренировочных сборов по художественной гимнастике.

4 ноября в Казани отметят также праздник Казанской иконы Божией Матери Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Крестный ход от Благовещенского собора до Богородицкого монастыря

4 ноября в Казани отметят также праздник Казанской иконы Божией Матери, сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.

«Праздник прославления Казанской иконы Божией Матери пройдет в столице Татарстана 4 ноября и начнется с 7:30 утра с торжественного молебна в Благовещенском соборе Казанского кремля», – отметил Сарманов.

Он добавил, что после этого верующие пройдут крестным ходом от Благовещенского собора вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Богородицкого монастыря.

4 ноября с 7:00 движение по маршруту крестного хода ограничат. Улицы будут открывать по мере прохождения верующих.