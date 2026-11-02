Маршруты поездов Бугульма – Набережные Челны сократятся до станции Заинск

Маршруты пригородных поездов сообщением Бугульма – Набережные Челны и Набережные Челны – Бугульма 4 и 10 ноября сократятся до станции Заинск. Это связано с техническими работами на перегоне Никашновка – Круглое Поле, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезд №6763/6764 Бугульма – Набережные Челны будет курсировать сообщением Бугульма – Заинск. На участке Заинск – Набережные Челны он не проследует.

Поезд №6761/6762 Набережные Челны – Бугульма будет ходить сообщением Заинск – Бугульма. На участке Набережные Челны – Заинск его движение отменяется.

«4 и 10 ноября доставка пассажиров от станции Заинск до станции Набережные Челны и в обратном направлении будет организована автобусами. Автобусы будут отправляться по действующему графику движения поездов», – отметили в пресс-службе.

В Заинске остановка автобусов будет расположена на железнодорожном вокзале по улице Узловая, тогда как в Набережных Челнах – на железнодорожном вокзале на проспекте Мусы Джалиля.