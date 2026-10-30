В Казани пройдет гала-концерт фестиваля «Наш дом – Татарстан»

Гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан» состоится 3 ноября в 11:00 в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Мероприятие пройдет в рамках торжественной программы ко Дню народного единства. Фестиваль включен в государственную программу «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан».

Вместе с профессиональными артистами на сцену выйдут победители отборочных этапов. Они представят творческое многообразие одного из самых многонациональных регионов России.

В 2026 году фестиваль объединил более 4 тыс. участников разных национальностей. Организаторы получили свыше 700 заявок. Отборочные туры проходили с 3 по 20 октября в семи зонах республики: Нурлатской, Арской, Буинской, Казанской, Менделеевской, Сармановской и Лениногорской. В них участвовали творческие коллективы из всех муниципальных районов Татарстана.

Фестиваль объединил представителей разных поколений: вместе с детьми от семи лет выступали артисты старше 80 лет.

Фестиваль «Наш дом – Татарстан» проводят ежегодно. Он знакомит зрителей с национальными культурами народов республики, помогает сохранять традиционные российские духовно-нравственные ценности, укреплять общероссийскую гражданскую идентичность и поддерживать этнокультурное и языковое многообразие страны.

Во время торжественного мероприятия также вручат государственные награды жителям, внесшим значительный вклад в этнокультурное развитие народов Татарстана. Творческие коллективы получат денежные сертификаты от имени Раиса республики, а лауреатов фестиваля наградят дипломами.

Организаторами выступают Министерство культуры Татарстана, ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» и РОО «Ассамблея народов Татарстана».