Циклоны принесут в Татарстан дожди, снег, мокрый снег и метели

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На начавшейся неделе в Татарстане под влиянием циклонов на смену аномально теплой и сухой придет влажная и достаточно холодная погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 3 ноября, ночью и утром еще не ожидается существенных осадков. Но уже днем с приближением атмосферного фронта на западе и юге региона пройдут небольшие дожди. В течение суток местами опустится туман. Температура воздуха в темное время суток составит от +1 до -4 градусов (на востоке и юге – до -9), в светлое – от +3 до +8 градусов.

В среду, 4 ноября, фронтальный раздел принесет в Татарстан дожди. В ночные часы по республике столбики термометров опустятся до +4, -1 градуса (на востоке – до -4), а в дневные – повысятся до +4, +9 градусов.

В четверг, 5 ноября, на территории региона прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Температура составит от +2 до -3 градусов ночью и от 0 до +5 днем.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 6 и 7 ноября, под влиянием циклонов и атмосферных фронтов в Татарстане будут отмечаться мокрый снег и снег, возможны кратковременные метели. Ночные температуры понизятся до 0, -5 градусов, тогда как дневные – не превысят 0, +3 градусов.

«Осадки в сочетании с отрицательными температурами воздуха будут способствовать образованию гололедицы на дорогах», – предупреждают синоптики.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что ноябрь на территории республики должен оказаться теплее нормы на один градус при количестве осадков, близком к среднемноголетнему. Вместе с тем первая декада последнего месяца осени будет теплее нормы на один-два градуса.