Польская полиция начала превентивную специальную операцию на границе с Калининградской областью из-за предупреждения об угрозе совершения диверсий. Об этом рассказал главный комендант полиции Польши, генерал-инспектор Марек Боронь в интервью радиостанции RMF FM.

«Полиция обеспечивает безопасность границы с Крулевецкой (Калининградской – прим. Т-и) областью на случай возможных событий, которые могут привести к диверсионным актам», – пояснил Боронь.

Ранее, на прошлой неделе, от Службы военной разведки и других источников поступило предупреждение о возможности диверсионных актов на границе с РФ, включая нарушения границы вооруженными группировками.

Штаб специальной операции работает в штаб-квартире Главного управления полиции. Задействованы управления полиции Ольштынского и Белостокского воеводств, дополнительные силы проводят операции в Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах. Также прибыли подкрепления из числа полицейских внутренних воеводств. Организовано сотрудничество с армией, пограничной охраной и спецслужбами.

Помимо прочего, Боронь подчеркнул, что операция носит профилактический характер и не связана с кризисом вокруг Конституционного трибунала.

Незадолго до этого заявления командир 4-я Варминьско-Мазурской бригады территориальной обороны Цезарий Кишковяк проинформировал в разговоре с той же RMF FM, что его соединение будет следить за обстановкой на границе с Калининградской областью у Сувалкского коридора и при необходимости участвовать его в обороне,

До конца 2026 года 4-ю Варминьско-Мазурскую бригаду власти собираются преобразовать в бригаду пограничной обороны, а полностью подготовить к новым задачам рассчитывают в течение двух лет.

В конце октября Агентство вооружений Польши сообщило, что армия получила новую партию южнокорейских танков K2GF Black Panther («Черная пантера»). Машины переданы 9-я бронекавалерийской Браневской бригаде имени короля Стефана Батория, которая входит в состав 16-й механизированной Поморской дивизии имени короля Казимира IV Ягеллончика и дислоцирована на границе с Калининградской областью.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления о защите Калининградской области являются не попыткой запугать страны Запада, а ответом на попытку запугать Россию..