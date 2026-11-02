На Kazan Digital Week прошли финалы Кибербитв Innostage

Фото: пресс-служба компании Innostage

На форуме Kazan Digital Week 2026 в столице Татарстана прошли финалы двух ежегодных Кибербитв компании Innostage. Пятое студенческое соревнование стало рекордным: 455 студентов из 49 образовательных организаций России. Ветераны специальной военной операции продемонстрировали способности для освоения новой гражданской профессии.

Студенты решали реальные задачи по кибербезопасности в двух ролях: атакующие (Red Team) эксплуатировали уязвимости, защитники (Blue Team) расследовали инциденты. Сражение развернулось на обновленной инфраструктуре Киберполигона Innostage с цифровыми двойниками информационных систем.

Первое место среди Blue Team заняли учащиеся Тюменского госуниверситета. «Это был наш дебют в роли защитников. Инциденты приходили в виде уведомлений, мы их расследовали. Был большой набор инструментов, мы проводили полномасштабное расследование», – рассказал капитан команды rootnano Владислав Самарский.

Фото: пресс-служба компании Innostage

Среди инцидентов, с которыми пришлось столкнуться участникам, – удаленное снятие наличных из банкоматов, изменение настроек систем управления технологическими процессами и взлом веб-сервисов. «В вузах подобные занятия не проводятся, обучение зачастую теоретическое. Это хорошая практика, которую можно указать в резюме», – отметил Владислав Самарский.

Капитан другой команды – студент КФУ Вадим Дудин участвовал в турнире уже в третий раз. «Это интересный практический опыт: поработать с инфраструктурой, приближенной к реальности, на настоящих средствах защиты информации, к которым часто у студентов доступа нет», – сообщил он.

Необходимо было расследовать разные недопустимые события: кражу конфиденциальных данных, изменение финансовой ведомости на выплату зарплат, остановку светофоров и системы питания в центре обработки данных. «Такие угрозы существуют постоянно, особенно для крупных организаций, учитывая современное политическое состояние», – заметил Дудин.

Особое внимание организаторы уделили искусственному интеллекту. «Студенты всё чаще хотят работать с ИИ, но забывают о разумности и критическом мышлении. Мы внедряем ИИ сами, ставим ловушки, закладываем уязвимости для ИИ-агентов и пытаемся выявить, может ли искусственный интеллект быть полностью результативным помощником специалиста по кибербезопасности», – сообщила руководитель проекта Вероника Миронова.

Вероника Миронова Фото: пресс-служба компании Innostage

По ее словам, в юбилейном сезоне команды были распределены по лигам, на Киберполигоне заложено более 40 недопустимых событий. «Первые атаки прилетали на почтовые серверы, были фишинговые рассылки. Чаще всего таким атакам подвержены люди, которые пренебрегают кибербезопасностью», – констатировала Миронова.

Руководитель проекта «Всероссийская студенческая кибербитва с участием ветеранов СВО» подчеркнула практическую пользу: для студентов это нетворкинг и возможность заявить о себе работодателю, для ветеранов – гражданская адаптация и возможность защищать Родину, но уже на цифровых ее рубежах.

«Есть разрыв между тем, с чем выходят студенты после вузов, и тем, что требует работодатель. Именно этот разрыв мы пытаемся минимизировать», – считает руководитель Кибербитв Вероника Миронова.

Фото: пресс-служба компании Innostage

Участниками второй Кибербитвы из числа ветеранов СВО стали 20 бывших бойцов, представлявших 15 регионов России. До соревнований они прошли интенсивное обучение под наставничеством экспертов-менторов: технические основы ИТ и ИБ, программирование, анализ данных, администрирование и практику реагирования на кибератаки.

Ветеран спецоперации из Челябинска Анатолий Зицер участвовал в Кибербитве впервые. В зону проведения СВО он пошел добровольцем, через два года вернулся. «На соревнованиях понравилось всё. Нас обучали эксперты максимально свежей информации – решению современных проблем реальной кибербезопасности», – поделился впечатлениями он.

Анатолий Зицер Фото: пресс-служба компании Innostage

Зицер высоко оценил уровень студентов: «Молодые люди показали себя прекрасно. Нам было тяжело за ними угнаться. Это современное поколение, за ними будущее».

Проект – часть социальной миссии по адаптации защитников Отечества к мирной жизни. Innostage оказывает участникам спецоперации реальную помощь в трудоустройстве.

«Многие, кто возвращается, хотят сменить род деятельности. Некоторые ребята приходят с травмами и не могут заниматься прежней работой», – объяснил Анатолий.

Фото: пресс-служба компании Innostage

Он привел в пример ветерана, который лишился руки и слуха, но наравне с другими отработал задачи за команду защитников. «Благодаря Innostage он за два месяца освоил новую специальность и проявил себя как настоящий киберзащитник», – акцентировал бывший доброволец.

После соревнований ветеранов ждет карьерный этап: консультации, помощь с резюме и знакомство с требованиями работодателей.

Общий призовой фонд Кибербитвы составляет 300 тыс. рублей.