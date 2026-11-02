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Общество 2 ноября 2026 23:30

Нарколог: даже небольшая доза спиртного может вызвать инсульт

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупреждает: даже небольшие дозы алкоголя могут вызвать инсульт. О том, что безопасного объема алкоголя не существует, врач напомнил в беседе с журналистом «Радио 1».

«Сразу после употребления алкоголя артерии и капилляры расширяются, но организм сразу включает защитный механизм. Поэтому за расширением сосудов следует выброс адреналина и гормонов стресса. Они провоцируют резкий спазм сосудов и скачки давления. Такие постоянные перепады от расширения к сужению постепенно разрушают стенки сосудов», — объяснил нарколог.

Холдин отметил, что алкоголь делает стенки сосудов более проницаемыми, из-за чего в кровеносную систему попадают жиры и токсичные вещества, что запускает хроническое воспаление и провоцирует преждевременное формирование атеросклеротических бляшек.

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