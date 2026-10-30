Резиденты ЦУМа в Казани смогут претендовать на поддержку фонда «Сколково»

Фото: пресс-служба ЦУМа

Предприниматели креативных индустрий Татарстана смогут получить консультации и помощь при подаче заявки на статус резидента фонда «Сколково» в республике. Соответствующее соглашение подписали региональный оператор фонда – ГАУ «ИТ-парк» – и АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» (ЦРКИ). Центр станет соисполнителем регионального оператора и займется развитием инновационного сообщества в креативных отраслях, сообщает пресс-служба ЦУМа.

Документ подписали на форуме Kazan Digital Week. Накануне, 29 октября, представители «Сколково» и ЦРКИ обсудили, как татарстанские проекты смогут развиваться при поддержке экспертов фонда. Площадка форума объединила представителей цифровой отрасли и технологических компаний, которые могут стать партнерами, экспертами и первыми клиентами креативных предпринимателей.

Команда ЦРКИ поможет предпринимателям оценить, соответствует ли их проект требованиям «Сколково», проконсультирует по подаче заявки и подберет подходящие меры поддержки. После получения статуса центр продолжит сопровождать проект. При этом окончательное решение о присвоении статуса принимает сам фонд.

Участникам «Сколково» доступны образовательные и акселерационные программы, консультации экспертов и возможность работать в сообществе предпринимателей фонда.

ЦРКИ будет поддерживать проекты в сфере искусства, кино и телевидения, дизайна, моды, видеоигр, архитектуры и урбанистики, гастрономии. Список направлений открыт и может расширяться. Часть работы с предпринимателями пройдет на площадке Центра уникального мастерства (ЦУМ) в Казани, который развивает ЦРКИ.

Директор ИТ-парка Руслан Власов отметил, что соглашение расширит сотрудничество между технологическим и креативным секторами. По его словам, цифровые технологии и ИТ сегодня применяются практически во всех отраслях, а с развитием искусственного интеллекта их значение продолжает расти.

Генеральный директор ЦРКИ Ранко Тепавчевич назвал опыт «Сколково» и ИТ-парка важным ресурсом для развития креативных индустрий. Он обратил внимание на тесную связь технологий, разработки видеоигр и других творческих направлений.

Директор департамента регионального развития фонда «Сколково» Юрий Сибирский пояснил, что соглашение предусматривает совместную работу ЦРКИ и ИТ-парка, в том числе над технологическими проектами. Фонд поддерживает технологический сектор экономики и видит возможности для сотрудничества с креативными индустриями.

С одной стороны, технологические компании могут находить новые направления развития, с другой – творческие проекты получают инструменты для внедрения современных технологий.

Сибирский добавил, что спрос на такую поддержку уже есть. В частности, фонд развивает акселерационные программы в сфере видеоигр и видит компании, которые создают технологии в рамках работы над контентом и могут претендовать на его меры поддержки.

Центр уникального мастерства – флагманский проект Татарстана в сфере развития креативных индустрий. Его развивает АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан», которая создает условия для работы творческих предпринимателей и представителей народных художественных промыслов.