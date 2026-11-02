Слуцкий: Убийцы и насильники детей должны сидеть пожизненно

Леонид Слуцкий призвал ужесточить наказание за преступления против детей. Соответствующий пост он опубликовал в МАКС.

«Убийцы и насильники детей должны сидеть пожизненно. Расплачиваться детскими жизнями за надежду на «исправление» преступника недопустимо. Извергам, которые убивают и насилуют детей, нельзя оставлять возможность снова добраться до ребенка. Ни примерное поведение в колонии, ни слова о раскаянии не могут быть важнее безопасности наших детей», – заявил лидер ЛДПР.

Слуцкий обратил внимание на печальную статистику. По данным следкома, в 2025 году следователи признали потерпевшими почти 17 тысяч детей. Из них 23% стали жертвами сексуального насилия.

«Для каждого ребенка это искалеченное детство и боль целой семьи», – констатирует политик.

Депутат Госдумы также считает необходимым полностью исключить условно-досрочное освобождение для осужденных к пожизненному сроку по указанным основаниям.

«Никакое "хорошее поведение" не должно открывать им дорогу обратно», – резюмировал он.