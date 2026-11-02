В школе №37 Челнов опровергли сообщения о штрафах за нарушение правил

В Набережных Челнах обсуждают правила внутреннего распорядка школы №37. Согласно фотографии документа, которая распространилась в интернете, при входе в учреждение допускается досмотр рюкзаков на наличие оружия, вейпов и лекарств.

Среди других ограничений – запрет на брюки для девочек и использование смартфонов во время уроков. За некоторые нарушения, как следует из опубликованного снимка, предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

Ситуация привлекла внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Школьники обратились к ней с просьбой проверить законность таких мер. Мизулина раскритиковала документ, отметив, что он больше напоминает правила исправительного учреждения, чем школы.

Директор школы №37 Лейсан Ахметзянова пояснила «Челнинским известиям», что педагогический коллектив знакомил учеников с правилами внутреннего распорядка и соответствующими положениями еще во время классных часов на День знаний. По ее словам, принятые меры соответствуют российскому законодательству.

Ахметзянова также уточнила, что администрация школы и классные руководители не публиковали информацию о правилах на сторонних ресурсах – сведения размещались только на официальном сайте учреждения.

Директор подчеркнула, что осмотр личных вещей возможен только с добровольного согласия учеников. Штрафы за пронос запрещенных предметов в школе не предусмотрены. Учет опозданий предполагает уведомление родителей и профилактические беседы с ними и детьми, но не введение так называемой «желтой зоны» в качестве наказания.