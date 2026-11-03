Зоопсихолог Сиротина посоветовала не называть питомцев «демоническими» именами

Выбор клички для домашнего животного может отразиться на его характере и поведении. На питомца влияют интонация и эмоциональный посыл, с которыми хозяин произносит его имя. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

По словам специалиста, произнося кличку, человек невольно вкладывает в нее определенный смысл и эмоции. Мягкие и ласковые имена передают питомцу позитивный настрой, тогда как более суровые могут формировать у него раздражительность и даже агрессию.

Сиротина посоветовала не выбирать для животных грубые и демонические клички, например Люцифер. Также она рекомендовала избегать обычных человеческих имен, которыми зовут знакомых или родственников.