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Общество 3 ноября 2026 03:58

Зоопсихолог Сиротина посоветовала не называть питомцев «демоническими» именами

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Выбор клички для домашнего животного может отразиться на его характере и поведении. На питомца влияют интонация и эмоциональный посыл, с которыми хозяин произносит его имя. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

По словам специалиста, произнося кличку, человек невольно вкладывает в нее определенный смысл и эмоции. Мягкие и ласковые имена передают питомцу позитивный настрой, тогда как более суровые могут формировать у него раздражительность и даже агрессию.

Сиротина посоветовала не выбирать для животных грубые и демонические клички, например Люцифер. Также она рекомендовала избегать обычных человеческих имен, которыми зовут знакомых или родственников.

#домашние животные #полезная информация
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