«Несколько дней по бездорожью ради благодати»: для чего нужен крестный ход

Для чего православные идут крестным ходом? Какие бывают крестные ходы? Для чего в них участвовать? Сколько дней длится самый масштабный крестный ход в России? На эти и другие вопросы «Татар-информа» в новом выпуске программы «Кофе с батюшкой» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.





«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске священник рассказывал о родительских субботах. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, что такое крестный ход.

«Это большое радостное событие, когда люди несут святыни и кресты»

– Что такое крестный ход?

– Крестный ход – это, наверное, один из самых узнаваемых элементов Православной церкви. Сегодня мы поговорим, откуда они взялись в истории Церкви и каков их смысл.

Если мы определим крестный ход как торжественное шествие со святынями из храма или к какому-то святому месту, то мы можем легко найти примеры в Ветхом Завете. Например, перенесение Ковчега Завета в Иерусалим и другие интересные отсылки.

Массово крестные ходы начинаются появляться в IV веке, когда император Константин дает Церкви свободу и она получает официальный статус – статус разрешенной религии. В итоге появляются торжественные крестные ходы. Это большое радостное событие, когда люди несут святыни и кресты. Многие думают: «Для чего это нужно?» Конечно же, это элемент праздника, радости, это также момент демонстрации своей собственной веры: мы – православные христиане, идем крестным ходом, молимся. Это шествие обязательно молитвенное, а не просто путь из точки «а» в точку «б».

– Какие бывают крестные ходы?

– Крестные ходы бывают разные: вокруг храма, городские, многодневные. Самый узнаваемый – Пасхальный крестный ход, он совершается вокруг храмов Пасхальной ночью. Также есть прекрасные примеры городских крестных ходов – например, крестный ход в День Казанской иконы Божией Матери. Или еще один хороший пример: Великорецкий крестный ход, который длится несколько дней.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Участвуют в крестных ходах, чтобы сообщить всему миру о своей вере»

– Для чего участвовать в крестном ходе?

– Участвуют в крестных ходах, чтобы помолиться, испытать свои духовные силы и чтобы сообщить всему миру о своей вере. Мы идем со святынями, поем разные церковные песнопения и напоминаем этому миру о том, что мы – православные христиане – есть. И самое главное – мы делимся радостью. Например, на Пасху мы совершаем крестный ход, который напоминает нам о шествии святых жен-мироносиц, о Пасхальной радости, о Пасхальном торжестве.

– Как подготовиться к участию в крестном ходе?

– Обычно я говорю: просто приходите. Нет каких-то особых требований, специальных условий. Если вы желаете прийти на крестный ход, то вам нужно просто взять и прийти.

– Что берут с собой в крестный ход?

– Есть определенные принципы. Всегда в начале крестного хода несут фонарь, потом иконы, кресты, Евангелие и хоругви. Хоругвь – это священное церковное знамя, представляющее собой полотнище или икону с изображением Иисуса Христа, Богородицы или святых, закрепленное на высоком древке с поперечиной. Они бывают металлические и деревянные. Это те святыни, с которыми мы идем на крестный ход и которые помогают нам сообщать миру о нашей вере.

– Какие молитвы поют в крестном ходе?

– Во время крестного хода традиционно всегда поются «Символ веры», «Отче наш», а если это, например, праздник в честь Казанской иконы Божией Матери – тропарь и кондак перед Казанским образом. Крестный ход – это всегда именно молитвенное шествие. Мы идем на крестный ход, чтобы помолиться и одновременно исполнить древнюю традицию.

Если вы не знаете молитвы наизусть, можно читать их из молитвослова или с мобильного телефона.

Самый масштабный по количеству участников и времени проведения в России – это Великорецкий крестный ход Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

«Тот, кто прошел этот маршрут, – человек, который внутренне изменился»

– Что такое Великорецкий крестный ход?

– Самый масштабный по количеству участников и времени проведения в России – это Великорецкий крестный ход. Он совершается с 3 по 8 июня и проходит по маршруту от Кирова до села Великорецкое – это около 150 километров. Все это время люди идут пешком, останавливаясь на ночлег. Их путь проходит через лес, поля, по бездорожью, по грязи. Многие возвращаются из него очень довольными.

Что интересно, когда спрашиваешь у участников: «Как ваши ноги, покусали ли комары?» Они говорят: «Да, все болит, мозоли натерли». Но при этом все говорят про большую радость. Люди рады, что перенесли на себе эти испытания. И человек, который прошел этот маршрут, – это человек, который внутренне изменился.

Великорецкий крестный ход является прекрасной традицией, которая сейчас активно распространяется. Многие верующие ежегодно принимают в нем участие и потом делятся своей радостью. Они выкладывают фотографии и видео в социальных сетях, рассказывают, кто с кем встретился, кто с кем познакомился. Это действительно очень важный момент – общение со своими единоверцами, это момент, когда мы можем вместе помолиться и вместе исправиться, в некоем роде духовное испытание. Это же не какое-то комфортное светское путешествие. Здесь человек испытывает свою волю, решительность и так далее. Это еще и испытание веры: «А готов ли я пойти?», «Какие мысли посещают меня в пути?» Это момент, когда ты, будучи в огромной толпе людей, оказываешься наедине с самим собой, потому что ты идешь этим крестным ходом и думаешь об очень многих вещах.

Еще один яркий пример – крестный ход в память о гибели последнего российского императора Николая II и его семьи. Он совершается в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге. Верующие проходят от Храма-памятника на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. В последний раз участие в нем приняли 30 тысяч верующих. Это пример большого крестного хода.

И, конечно же, казанский крестный ход – мы ежегодно принимаем в нем участие. Он совершается в Казани два раза в год – 21 июля, в День явления иконы, и 4 ноября, в День народного единства. Он всегда становится центром притяжения большого количества паломников, люди приезжают не только со всего Татарстана, но и со всей России, а иногда и из других стран. Люди проходят от Благовещенского собора Казанского Кремля до места явления чудотворной Казанской иконы – Казанского собора.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нужно понимать, что не за пролезание под иконой Господь дарит нам свою благодать»

– Для чего люди пробегают под иконой и расстилают одежду перед крестным ходом?

– Я очень сдержанно к этому отношусь. Зачем пробегать под иконой? Какой в этом смысл, если есть нормальное церковное благочестие – подошли, перекрестились, приложились и так далее. Что касается расстилания одежды – главное, чтобы это не было каким-то суеверием и люди не придавали этому какое-то магическое значение. Люди расстилают одежду перед крестным ходом, потому что они настолько рады, что готовы снять с себя вещи и постелить перед святынями, которые проносят в крестном ходе. Традиция эта пошла из событий, описанных в Евангелии: когда Иисус Христос вошел в Иерусалим на своем ослике, люди встречали его как победителя, они снимали с себя одежду и стелили под копыта осла. Это такой момент приветствия, демонстрация своей радости.

Здесь самое главное – это разумность. Нужно понимать, что не за пролезание под иконой Господь дарит нам свою благодать, а от нашего сокрушенного сердца, от молитвенного настроя и нашего искреннего желания действительно поменять свою жизнь.

– Простятся ли грехи после участия в крестном ходе?

– Важно понимать – нет какого-либо магического элемента, что вот я пошел крестным ходом и мне простили грехи или сняли порчу или сглаз. Это момент нашей веры. Мы идем в крестный ход, потому что мы так хотим реализовать свою веру, показать внешне, что мы – православные. Мы идем и делимся радостью. Например, празднуем мы «Казанскую» и хотим всем рассказать, что у нас праздник. Всегда очень интересно наблюдать, как из окон домов, кафе и гостиниц выглядывают люди и смотрят, как мы идем крестным ходом по городу. Почти все выходят с телефонами, чтобы заснять этот момент. Для нас крестный ход – это радость, а радостью надо делиться.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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