Прокачка нефти по трубопроводу Атырау – Самара приостановлена из-за атаки БПЛА

Сегодня, 2 ноября, Казахстан временно приостановил транспортировку нефти по магистральному трубопроводу Атырау – Самара. Об этом рассказала официальный представитель Министерства энергетики центральноазиатской страны Асель Серикпаева, передает «Интерфакс-Казахстан».

По информации агентства, причиной приостановки прокачки углеводородов по нефтепроводу стала атака беспилотников на объекты Самарского производственно-диспетчерского узла.

Upd, (20.45): «<...> 2 ноября в 6.09 по времени Астаны (4.09 по Москве) транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара была временно приостановлена», – приводит слова Серикпаевой ТАСС.

Представитель Минэнерго Казахстана заверила, что профильные службы начали оценку технического состояния инфраструктуры и что возобновление приема нефти по данному направлению ожидается в ближайшее время.

Утром сегодняшнего дня Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении за ночь 212 БПЛА ВСУ, в том числе и над территорией Самарской области. Над Татарстаном дроны противника не фиксировались.

Ранее Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за последствий этих атак для цен на дизельное топливо во всем мире. Украина после перерыва возобновила удары по объектам топливно-энергетического комплекса РФ на прошлой неделе, в ночь на 30 октября.

Летом Украина начала наносить удары по танкерам в акватории Черного моря и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) – ключевого нефтеэкспортного маршрута Казахстана, но затем отказалась от таких атак по просьбе Соединенных Штатов. Данное ограничение распространяется только на танкеры, не связанные с Россией.