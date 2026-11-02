Жители Татарстана высоко оценили условия для занятий спортом в республике

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан оказалась среди регионов-лидеров по уровню удовлетворенности жителей условиями для занятий физической культурой и спортом. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Вместе с Татарстаном в число таких регионов вошли Москва, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Пермский край, Белгородская область и Чувашия.

Также высокие показатели отмечены в Мурманской и Сахалинской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе, Марий Эл, Пензенской области, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Нижегородской и Воронежской областях.

Согласно стратегии развития физической культуры и спорта в России, к 2030 году регулярно заниматься спортом должны 70% жителей страны.