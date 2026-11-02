Победители фестиваля «Наш дом – Татарстан» выступят на сцене театра им. Джалиля

Гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан» пройдет 3 ноября в 11:00 в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Он станет частью торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства.

Фестиваль входит в государственную программу «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан».

Вместе с профессиональными артистами на сцену выйдут победители отборочных этапов. Они представят творческие номера, посвященные одному из самых многонациональных регионов России.

В 2026 году фестиваль объединил более 4 тыс. участников разных национальностей, которые подали свыше 700 заявок. Отборочные туры прошли с 3 по 20 октября в семи зонах республики: Нурлатской, Арской, Буинской, Казанской, Менделеевской, Сармановской и Лениногорской.

В них приняли участие коллективы из всех муниципальных районов Татарстана. Фестиваль объединил представителей разных поколений: самому младшему участнику было семь лет, а самому старшему – больше 80.

Фестиваль «Наш дом – Татарстан» проводят ежегодно. Он знакомит зрителей с культурой народов республики, помогает сохранять традиционные российские духовно-нравственные ценности, укреплять общероссийскую гражданскую идентичность, а также поддерживать этнокультурное и языковое многообразие народов России.

Во время торжественного мероприятия также вручат государственные награды жителям, внесшим значительный вклад в этнокультурное развитие народов Татарстана. Творческие коллективы получат денежные сертификаты от имени Раиса республики, а лауреатов фестиваля наградят дипломами.

Организаторы фестиваля – Министерство культуры Татарстана, ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» и РОО «Ассамблея народов Татарстана».