Альберт Яруллин официально стал новым капитаном «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Защитник Альберт Яруллин назначен новым капитаном казанского «Ак Барса». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

33-летний Яруллин сменил на этом посту защитника Алексея Марченко. Напомним, Марченко пропустил предыдущий матч команды — встречу регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1 Б), которая состоялась 30 октября. Отсутствие Марченко в заявке Анвар Гатиятулин называл «тренерским решением».

Яруллин выступает за «Ак Барс» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 21 матч и набрал 6 (2+4) очков. Ранее защитник также играл за «Нефтехимик», «Атлант» и «Трактор». В составе казанского клуба Яруллин становился бронзовым призером чемпионата России.

Напомним, что «Ак Барс» после 22 матчей набрал 24 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. Следующий матч команда проведет сегодня против питерского СКА на своем льду. Начало встречи – 19:00 по московскому времени.