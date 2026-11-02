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Происшествия 2 ноября 2026 14:36

Стало известно, из-за чего рванула цистерна в Альметьевске, где погиб рабочий

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Стало известно, из-за чего рванула цистерна в Альметьевске, где погиб рабочий
Фото-скриншот: © канал Прокуратуры Татарстана в МАКС

После гибели рабочего в Альметьевске начата проверка. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Согласно данным надзорного ведомства, ЧП произошло в результате некорректной проверки воспламеняющейся жидкости работником ООО «Абсолют». Рабочий поджег жидкость, находящуюся в вакуумной автоцистерне, в результате чего произошло возгорание газовых паров, и цистерна рванула.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Альметьевского городского прокурора Эдуард Имамов. Организована проверка соблюдения законодательства об охране труда.

#погиб рабочий #автоцистерна #Альметьевск
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