Стало известно, из-за чего рванула цистерна в Альметьевске, где погиб рабочий

Фото-скриншот: © канал Прокуратуры Татарстана в МАКС

После гибели рабочего в Альметьевске начата проверка. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Согласно данным надзорного ведомства, ЧП произошло в результате некорректной проверки воспламеняющейся жидкости работником ООО «Абсолют». Рабочий поджег жидкость, находящуюся в вакуумной автоцистерне, в результате чего произошло возгорание газовых паров, и цистерна рванула.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Альметьевского городского прокурора Эдуард Имамов. Организована проверка соблюдения законодательства об охране труда.