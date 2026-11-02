В Нижнекамске открылся обновленный по нацпроекту детсад

Фото: max.ru/channel_Radmir_Belyaev

В Нижнекамске сегодня после капитального ремонта, проведенного в рамках национального проекта «Семья», открылся детский сад №49. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал глава города и Нижнекамского района РТ Радмир Беляев.

«Садик, построенный в 1983 году, давно нуждался в серьезном обновлении. <...> На обновление учреждения направили 58,5 млн рублей», – отметил руководитель муниципалитета.

Трудившиеся здесь рабочие полностью обновили инженерные коммуникации, отопление, вентиляцию, электроснабжение, кровлю, окна, двери и внутреннюю отделку. В детсаду оборудованы отдельные музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для дополнительных занятий.

Фото: max.ru/channel_Radmir_Belyaev

«Основное направление работы садика – воспитание детей на основе традиций татарской народной культуры. И сегодня мы увидели, как эти традиции живут в творчестве наших детей. Их выступление стало одним из самых теплых моментов встречи», – добавил Беляев.

По словам главы района, впереди еще много работы по обновлению дошкольных учреждений. На следующий, 2027 год намечен ремонт детских садов №83 и 40, а также ряда других социальных объектов.

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