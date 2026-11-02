news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 2 ноября 2026 21:59

Путин назначил в Татарстане девять новых судей, в том числе одного – в ВС РТ

Читайте нас в
Путин назначил в Татарстане девять новых судей, в том числе одного – в ВС РТ
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил в Татарстане девять новых судей, включая одного судью Верховного суда РТ. Указ главы государства размещен на портала официального опубликования правовых актов.

Судьей Верховного суда Татарстана стала Эмма Харьковская, прежде трудившаяся судьей Набережночелнинского городского суда.

Председателями Агрызского и Арского районных судов на шесть лет назначены Расим Мингалиев и Марс Миндубаев (второй – уже повторно).

Заместителями председателей Вахитовского районного суда Казани, Зеленодольского городского суда и Советского районного суда Казани определены Любовь Нуруллина, Анита Панфилова и Артур Мухаметов.

Судьями Альметьевского, Набережночелнинского и Чистопольского городских судов стали Шота Арутюнян, Резеда Сафина и Руслан Шафиков соответственно.

Ранее, 12 октября, Путин назначил в Татарстане одиннадцать новых судей, включая трех судей Верховного суда РТ

читайте также
Путин назначил в Татарстане одиннадцать новых судей
Путин назначил в Татарстане одиннадцать новых судей
#назначение судей #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

МЧС России предупредило о взломе своего мобильного приложения

2 ноября 2026
Средняя зарплата в Нижнекамском районе достигла почти 125 тыс. рублей

Средняя зарплата в Нижнекамском районе достигла почти 125 тыс. рублей

2 ноября 2026
Новости партнеров