Путин назначил в Татарстане девять новых судей, в том числе одного – в ВС РТ

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил в Татарстане девять новых судей, включая одного судью Верховного суда РТ. Указ главы государства размещен на портала официального опубликования правовых актов.

Судьей Верховного суда Татарстана стала Эмма Харьковская, прежде трудившаяся судьей Набережночелнинского городского суда.

Председателями Агрызского и Арского районных судов на шесть лет назначены Расим Мингалиев и Марс Миндубаев (второй – уже повторно).

Заместителями председателей Вахитовского районного суда Казани, Зеленодольского городского суда и Советского районного суда Казани определены Любовь Нуруллина, Анита Панфилова и Артур Мухаметов.

Судьями Альметьевского, Набережночелнинского и Чистопольского городских судов стали Шота Арутюнян, Резеда Сафина и Руслан Шафиков соответственно.

Ранее, 12 октября, Путин назначил в Татарстане одиннадцать новых судей, включая трех судей Верховного суда РТ