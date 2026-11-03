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Общество 3 ноября 2026 06:00

В Татарстане ожидается туман, небольшие дожди и не более 8 градусов тепла

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В Татарстане ожидается туман, небольшие дожди и не более 8 градусов тепла
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 3 ноября, в Татарстане будет происходить постепенное изменение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Днем местами на западе региона, включая Казань, под влиянием приближающегося атмосферного фронта пройдут небольшие дожди. В отдельных районах, в том числе кое-где в столице РТ, вновь опустится туман.

Ветер с силой от 3 до 8 м/с сменит направление с северо-восточного на юго-восточное.

После достаточно холодной ночи (до -4 градусов, на востоке и юге – до -9) в дневные часы воздух прогреется до 3–8 градусов тепла (в Казани – до -+4, +6 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе циклоны принесут в Татарстан дожди, снег, мокрый снег и метели. До этого синоптики рассказалил, что ноябрь на территории республики должен оказаться теплее нормы на один градус при количестве осадков, близком к среднемноголетнему. Вместе с тем первая декада последнего месяца осени будет теплее нормы на один-два градуса.

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