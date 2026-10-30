В России выберут 100 лучших творческих работ школьников об истории страны

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Всероссийская акция «Я – частичка твоя, Россия» начнется 4 ноября 2026 года в рамках проекта «Культура для школьников». Ее приурочили ко Дню народного единства. Участникам предложат узнать больше об истории праздника и показать, как единство народов, их культур и традиций объединяет страну, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Школьники смогут выразить любовь к Родине через творчество: написать литературные произведения и сочинить песни об истории праздника, подготовить проекты о языках народов России, поставить спектакли или снять мультфильмы. Об этом рассказала статс-секретарь – заместитель министра культуры России Жанна Алексеева.

По ее словам, акция позволит детям взглянуть на историю и культуру страны по-новому и показать, что именно объединяет ее жителей.

К участию приглашают школьников со всей России. Работы можно представить в одной или нескольких номинациях:

«Литература» – самостоятельно написать стихотворение или прозаическое произведение об истории России и ее народов;

«Авторская песня» – сочинить и исполнить собственную песню, посвященную истории России и ее народов;

«Театральная постановка» – подготовить спектакль в любом жанре, связанный с историей России и ее народов;

«Анимационный фильм» – создать короткометражный мультфильм об истории России и ее народов;

«Проект/презентация на тему «Языки народов России» – подготовить исследовательскую работу о национальных языках народов страны.

Чтобы принять участие, нужно с 4 по 24 ноября 2026 года включительно подать заявку через личный кабинет на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Эксперты выберут около 100 наиболее интересных работ. Итоги акции опубликуют 15 декабря 2026 года на портале проекта.

Проект «Культура для школьников» реализуют Министерство культуры и Министерство просвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.

Проведение подобных конкурсов соответствует целям национального проекта «Молодежь дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.