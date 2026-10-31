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Общество 31 октября 2026 14:39

В Татарстане доработают бескондукторную систему для проезда льготников

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В Татарстане доработают бескондукторную систему для проезда льготников
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане доработают программное обеспечение валидаторов бескондукторной системы для проезда льготников в общественном транспорте. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на Международном форуме Kazan Digital Week 2026.

В Татарстане все 30 предприятий-перевозчиков оформили доверенности кондукторам для определения льготных категорий граждан с помощью цифрового ID в мессенджере «МАКС», рассказал глава Миндортранса на секции «Цифровые решения в дорожно-транспортной отрасли».

«В настоящее время 73% перевозчиков сканируют льготную категорию граждан. Есть сдерживающие факторы», – отметил он.

Ханифов пояснил, что не у всех пассажиров есть смартфоны с поддержкой приложения и стабильный интернет. Кроме того, по его словам, оформление доверенности на каждого кондуктора повышает административную нагрузку.

«Поэтому ключевой шаг – доработка программного обеспечения валидаторов бескондукторной системы и согласование с оператором оборудования. То есть работы впереди еще очень много», – подчеркнул министр.

Пока в общественном транспорте Татарстана, где действует бескондукторная система, валидатор считывает только проездной билет или банковскую карту и не взаимодействует с мессенджером «МАКС».

#общественный транспорт
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