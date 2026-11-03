МСБ Татарстана с начала года заключил госконтракты на 36 млрд рублей

Председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За десять месяцев текущего, 2026 года представители малого и среднего бизнеса Татарстана заключили почти 32 тыс. контрактов с государственными и муниципальными заказчиками на общую сумму более 36,1 млрд рублей. Такие данные были приведены на еженедельном совещании в Госкомитете РТ по закупкам, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом совокупный объем закупок в республике за январь – октябрь достиг 260,25 млрд рублей, было заключено в общей сложности 48 602 договора. Бюджетная экономия составила 4,4 млрд рублей, или 1,85% от начальных цен. Наилучшую эффективность показали муниципалитеты – их показатель экономии достиг 4,77%.

Среди форматов закупочных процедур традиционно лидируют электронные аукционы – на них приходится 48,37% от общего объема. Еще 44,33% обеспечили открытые конкурсы в электронной форме.

«Конкурентные процедуры остаются основой системы госзакупок Татарстана. Они обеспечивают прозрачность, эффективность и поддержку местного бизнеса», – прокомментировал существующие тренды председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.