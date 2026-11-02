Путин обязал ЦОДы резервировать 10% мощностей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин своим указом обязал центры обработки данных резервировать 10% мощностей для обеспечения при необходимости работы отечественных интернет-ресурсов. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Владельцы расположенных на территории Российской Федерации центров обработки данных <...> осуществляют резервирование 10 процентов имеющихся площадей и мощностей таких центров обработки данных», – сказано в тексте указа.

Сформировать резерв владельцы дата-центров обязаны в течение десяти дней после вступления документа в силу. При этом ЦОДы смогут продолжать использовать зарезервированные площади и мощности до тех пор, пока специальная подкомиссия при Правительственной комиссии по цифровому развитию не потребует предоставить их для поддержки российских информационных ресурсов.

Согласно документу, временное использование находящихся за пределами России мощностей для обеспечения работы отечественных информационных ресурсов в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств допускается на основе решения упомянутой выше подкомиссии, согласованного с ФСБ.

Кроме того, указ обязывает Министерство цифрового развития РФ сформулировать требования к владельцам российских информационных ресурсов «по обеспечению надежности и бесперебойности функционирования». Ведомству также предстоит провести ревизию свободных площадей и мощностей центров обработки данных.

Помимо этого, Правительству страны необходимо сформировать профильную подкомиссию – по обеспечению бесперебойного функционирования объектов в сфере информационных технологий и связи.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования – то есть сегодня, 2 ноября.

В ночь на 8 октября дроны Вооруженных сил Украины атаковали и полностью вывели из строя ЦОД «Яндекса» в Сасове Рязанской области мощностью около 12 МВт. В ночь на 9 октября был нанесен удар по дата-центру в Калуге мощностью 63 МВт, он вышел из строя частично. Наконец, в ночь на 11 октября подвергся атаке и остановил работу ЦОД во Владимире мощностью приблизительно 40 МВт. Удары привели к сбоям в работе сервисов.

Газета «Коммерсантъ» писала, что действия компаний по обеспечению защиты своих центров обработки данных от атак БПЛА могут привести к росту цен на облачные услуги.