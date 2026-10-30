В Нижнекамске планируют создать мультимодальный логистический центр

Фото: пресс-служба Росморречфлота

В Росморречфлоте обсудили проект нового мультимодального логистического центра в Нижнекамске. Совещание провел заместитель руководителя ведомства Федор Шишлаков. В нем участвовали представители Минтранса Татарстана, руководство ФКУ «Речводпуть», администраций «Камводпуть» и Волжского бассейна внутренних водных путей, а также представители транспортного бизнеса, сообщает пресс-служба ведомства.

В качестве площадки для будущего центра рассматривают территорию Афанасовского сельского поселения на Каме в районе Нижнекамска. Проект планируют реализовать с использованием мощностей предприятия ООО «ТЭМПО-ПОРТ».

Первый этап строительства намерены запустить в 2027 году. Он предусматривает возведение и ввод в эксплуатацию причальной стенки, судоходного канала и складского комплекса, прокладку железнодорожных путей и создание таможенного терминала.

На втором этапе в Нижнекамске планируют создать производственный кластер.

При реализации проекта особое внимание уделят новым требованиям законодательства. С 2026 года создание речных портов и регулирование их деятельности осуществляется по постановлениям правительства России.

Речной порт в Нижнекамске может стать одним из первых объектов, созданных по обновленным правилам. Включение его в Реестр речных портов позволит проводить необходимые дноуглубительные работы и обеспечивать нужные параметры судового хода за счет федерального бюджета.

После официального установления границ порта можно будет определить зоны ответственности, спланировать развитие причальной инфраструктуры и согласовать работу водного и железнодорожного транспортных узлов.

В числе ближайших задач – подтвердить грузовую базу будущего центра, подготовить необходимые обосновывающие материалы и разработать проект «Дорожной карты».

Новый логистический центр должен укрепить транспортные связи Татарстана, повысить эффективность грузоперевозок и создать современную инфраструктуру для обслуживания грузов на внутренних водных путях.

Первым проектом, объединившим водный и наземный транспорт в Татарстане, стал Межрегиональный мультимодальный логистический центр «Свияжский». В этом году объем перевалки сельскохозяйственных грузов там превысил прошлогодние показатели. Кроме того, в структуре грузопотока впервые появились минеральные удобрения.