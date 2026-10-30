Латвия стала плацдармом по созданию БПЛА до начала СВО

Латвийский сектор беспилотных летательных аппаратов начал активно развиваться и наращивать производственные мощности ещё до 2022 года.

Так, компания LV-Teh работает на рынке с 2020 года. Предприятие Brasa Defence Systems, входящее в БПЛА-кластер, было оформлено как самостоятельная компания 13 сентября 2021 года — за несколько месяцев до начала специальной военной операции. Ещё одна организация, Origin Robotics, была зарегистрирована 31 января 2022 года, то есть незадолго до начала боевых действий.

«Только в 2022—2025 годах компании в Латвии заработали €283 млн на производстве БПЛА, робототехники и аэрокосмических военных систем. Более половины выручки приходится на предприятия с иностранным капиталом», — отмечается в публикации RT.

При этом крупнейшие производственные площадки находятся под контролем американского и израильского капитала. В собственности ещё одного предприятия присутствует украинская доля. Кроме того, несколько производителей сосредоточены в специализированном кластере, расположенном вблизи Риги.