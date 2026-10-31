Проект «Линия жизни» получил серебро конкурса «Сила Татарстана: труд и отвага»

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Фотопроект инициативной группы Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане занял второе место на республиканском конкурсе «Сила Татарстана: труд и отвага». Жюри отметило работу «Линия жизни: социализация, возвращение, опора» в номинации, посвященной сохранению памяти о героях и участниках СВО, а также социальной адаптации, поддержке ветеранов и их возвращению к мирной жизни. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Церемония награждения прошла во время совместного заседания Общественной палаты Татарстана и Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» на площадке общественного благотворительного фонда «Ярдам-Помощь».

Награду получила пресс-секретарь Штаба общественной поддержки «Единой России» в республике Алия Мингазова. Она же представляла проект на очной защите, которая состоялась в августе в Университете управления «ТИСБИ».

По словам Мингазовой, «Линия жизни: социализация, возвращение, опора» – это интерактивная фотовыставка с портретами демобилизованных участников СВО, которые нашли работу и успешно адаптировались к мирной жизни. Благодаря технологии дополненной реальности каждый снимок можно оживить: достаточно навести камеру смартфона на фотографию, чтобы услышать рассказ героя о службе, возвращении домой и о том, что помогло ему начать новую жизнь.

В основе проекта лежит идея семьи как главной опоры человека. Создатели выделяют пять ее видов: кровную семью, коллектив, семью, которую человек создает сам, боевое братство и государство. По их замыслу, именно поддержка близких и единомышленников помогает человеку справляться с трудностями и возвращаться к обычной жизни.

Проект реализуют при поддержке Центра объединения гражданских инициатив «Единые», Центра занятости населения и Союза фотографов Татарстана. Фотосъемку провела председатель республиканского Союза фотографов Виктория Шигапова.

Участниками выставки стали 17 человек с разными судьбами и профессиями. Сегодня они работают в промышленности, образовании и социальной сфере. Каждый записал рассказ о службе, возвращении и обстоятельствах, которые помогли ему начать новую жизнь.

Впервые проект представили 7 сентября на фестивале семей участников СВО «Сила единства: благодарность и поддержка» в культурном центре «Чулпан». Мероприятие собрало более 400 гостей. Сейчас выставка работает в Штабе общественной поддержки и продолжает привлекать внимание посетителей.