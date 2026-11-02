«Не было ничего особенного»: Яруллин — о смене капитана

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Капитан «Ак Барса» Альберт Яруллин ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от СКА (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Защитник объяснил, почему казанцы упустили преимущество после счета 2:0.

По его словам, команда пропустила на собственных ошибках и, возможно, рано начала думать о личной статистике.

«Мы пропустили голы на своих ошибках. Все та же проблема: может, думали о своих набранных очках, что счёт 2:0, каждый сейчас что-то забьёт и наберёт. По итогу нужно просто правильно играть и не допускать тех ошибок, что были у нас», — сказал Яруллин.

Он также отметил, что три шайбы в большинстве не стали результатом изменений — команда просто стала больше бросать.

«Ничего не поменяли, просто было много попыток. Должны были больше забивать. Мы стали более нацеленными на ворота, много бросали», — добавил капитан.

Комментируя смену капитана, о которой объявили перед матчем, Яруллин заявил, что это не стало для него чем-то особенным.

О детской мечте носить нашивку он ответил с иронией.

«Ничего такого, просто объявили перед раскаткой. Не было чего-то особенного – это обычный матч. Хотели победить», — пояснил защитник.

«Такие мечты после 30 лет улетучиваются. Такого не было, в качестве капитана я уже выходил, это не что-то новое для меня», — заключил Яруллин.