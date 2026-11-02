В Нижнекамском районе план по вводу жилья перевыполнили более чем вдвое

В Нижнекамском районе в 2026 году ввели более 122 тыс. «квадратов» жилья при годовом плане в 60 тыс. кв. метров. Таким образом, установленный показатель перевыполнен более чем в два раза. Об этом на деловом понедельнике сообщил первый замруководителя Исполнительного комитета Нижнекамского района Марсель Хайрутдинов.

Он отметил, что из общего объема введенного жилья 94,7 тыс. кв. метров приходится на индивидуальное жилищное строительство, 20,5 тыс. кв. – на коммерческие многоквартирные дома и еще 6,8 тыс. кв. метров – на жилье по программе социальной ипотеки. В настоящее время в районе продолжается строительство 20 многоквартирных домов.

Параллельно ведется благоустройство городской среды. В 2026 году по программе «Наш двор» предусмотрено обновление 55 дворовых территорий. На эти цели направлено почти 1,1 млрд рублей.

Значительные средства вкладываются и в модернизацию коммунальной инфраструктуры. За три ремонтные кампании, с 2024 по 2026 год, в Нижнекамске заменили 127 км тепловых сетей. Также проведено техническое перевооружение 36 центральных тепловых пунктов на сумму 360 млн рублей. Общий объем затрат на модернизацию сетей составил рекордные 6,3 млрд рублей.

Продолжается обновление общественного транспорта. На маршруты вышли 10 автобусов «Лотос» и пять «НефАЗ». Кроме того, ведется модернизация 11 трамвайных вагонов и капитальный ремонт автовокзала стоимостью 87 млн рублей.

Отдельное внимание уделяется безопасности городской среды. В Нижнекамске установлены 11 514 камер видеонаблюдения, работает ситуационный центр «Умный город – Нижнекамск».

Хайрутдинов также сообщил, что суммарный объем социальных инвестиций в развитие района превысил 20 млрд рублей. Из них более 4 млрд рублей составил вклад компаний «СИБУР» и «Татнефть». В частности, 700 млн рублей направлено на Парк Нефтехимиков.