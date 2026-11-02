Большинство отделений Почты России в Татарстане не будет работать 4 ноября

В День народного единства, 4 ноября, большинство отделений Почты России в Татарстане не будут работать. Выходной не коснется офисов, которые выдают заказы с маркетплейсов, – они продолжат принимать посетителей по обычному графику, сообщает пресс-служба Почты России.

Накануне праздника, 3 ноября, почтовые отделения закроются на час раньше.

В праздничный день почтальоны не будут доставлять письма, посылки и периодические печатные издания. Пенсии и пособия принесут по графику, который согласовали с региональным Отделением Социального фонда России.

Некоторые отделения могут работать по индивидуальному расписанию. Актуальный график и адрес ближайшего открытого почтового офиса можно найти на сайте или в мобильном приложении Почты России.