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Общество 2 ноября 2026 09:18

Большинство отделений Почты России в Татарстане не будет работать 4 ноября

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В День народного единства, 4 ноября, большинство отделений Почты России в Татарстане не будут работать. Выходной не коснется офисов, которые выдают заказы с маркетплейсов, – они продолжат принимать посетителей по обычному графику, сообщает пресс-служба Почты России.

Накануне праздника, 3 ноября, почтовые отделения закроются на час раньше.

В праздничный день почтальоны не будут доставлять письма, посылки и периодические печатные издания. Пенсии и пособия принесут по графику, который согласовали с региональным Отделением Социального фонда России.

Некоторые отделения могут работать по индивидуальному расписанию. Актуальный график и адрес ближайшего открытого почтового офиса можно найти на сайте или в мобильном приложении Почты России.

#почта россии в рт #день народного единства #график работы
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