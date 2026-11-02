Семья из Заинска в третий раз передала автомобиль сыну на СВО

Семья Малафеевых из Старого Заинска приобрела третий автомобиль для мобилизованного сына Михаила и его сослуживцев. На этот раз они подготовили «Тойоту», которую военнослужащий забрал во время отпуска.

Основную помощь в покупке оказал младший брат Михаила Иван. К сбору средств также присоединились родственники, соседи и друзья семьи.

Помогать Михаилу с транспортом близкие начали еще в 2023 году. В марте семья отправила ему первый УАЗ, а спустя некоторое время приобрела еще один автомобиль той же марки. Обе машины лично доставил брат Иван. По словам родственников, автомобили использовались для выполнения боевых задач, но со временем вышли из строя.

Теперь семья решила приобрести «Тойоту». Как объяснил Иван, при выборе машины обращали внимание прежде всего на ее проходимость.

«Эта машина может проехать где угодно – у нее хорошие колеса и фары. Там наши ребята, брат. Мы здесь живем спокойно именно благодаря им. Пусть эта машина поможет ребятам выполнять боевые задачи и вернуться домой с победой целыми и невредимыми», – рассказал Иван.

Михаил Малафеев был мобилизован в октябре 2022 года. Сейчас он служит в 430-м гвардейском полку на Донецком направлении под позывным «Амвал». За время службы он получил медаль Жукова, медаль «За заслуги в укреплении обороны Российской Федерации» и медаль «За воинскую доблесть» II степени. Кроме того, его представили к награждению медалью Суворова и медалью «За воинскую доблесть» I степени.

Недавно Михаил приехал в Заинск в отпуск, который провел с родителями и близкими. Перед возвращением к месту службы он забрал подготовленный семьей автомобиль.

«Отпуск пролетел очень быстро, но пора уезжать. Меня там ждут наши ребята – мы стали одной семьей. Мы полностью обеспечены всем необходимым. Гуманитарная помощь постоянно поступает от земляков. Эта машина станет для нас большой поддержкой в выполнении боевых задач. Мы благодарны каждому, кто помогает нашим военным», – поделился Михаил.

Вместе с машиной Михаил повезет и гуманитарную помощь. Его мать Нина Малафеева собрала продукты, теплые носки и гостинцы, которыми сын сможет поделиться с сослуживцами.

Материал подготовлен при участии Клары Ермолаевой

Фотографии предоставлены Кларой Ермолаевой