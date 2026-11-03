Объем госзакупок у МСБ Татарстана вырос на 12%, лидирует стройотрасль

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За первые восемь месяцев текущего, 2026 года в Татарстане объем государственных закупок у малого и среднего бизнеса Татарстана увеличился на 12%. Об этом информирует Корпорация МСП, ссылаясь на данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

За отчетный период в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ было проведено 51,3 тыс. электронных процедур, что привело к заключению договоров на общую сумму свыше 349 млрд рублей. Это на 12% превышает результат января – августа предыдущего, 2025 года.

В рамках 44-ФЗ республиканские заказчики провели 24 тыс. тендеров, заключив контракты на 238,8 млрд рублей. По 223-ФЗ госкомпании опубликовали 27,3 тыс. процедур, подписав договоры на 110,5 млрд рублей.

Увеличение объема государственных закупок в Татарстане во многом обусловлено реализацией инфраструктурных проектов в сфере строительства. На данный сектор пришлось 70% от общего объема рынка госзакупок – 242,8 млрд рублей по итогам 3,3 тыс. тендеров. Основные направления включают строительство дорог, возведение зданий и строительно-монтажные работы. Вместе с тем 60% общего объема закупок РТ обеспечили шесть ведущих организаций строительной отрасли.

Второе значимое направление госзакупок – продукция обрабатывающей промышленности. За январь – август 2026 года по направлению были заключены договоры на 62,7 млрд рублей в рамках 38,8 тыс. процедур. Наиболее востребованными товарами оказались лекарственные средства и материалы (11 млрд рублей), электрическое оборудование (10,7 млрд), электронное, оптическое и компьютерное оборудование (6,9 млрдй), а также услуги по ремонту машин и оборудования (6,7 млрд).

Кроме того, в регионе проведено 890 тендеров на предоставление услуг в области информации и связи на сумму 9,6 млрд рублей, в основном связанных с разработкой и установкой программного обеспечения и IT-услугами. Закупки горнодобывающей продукции (глины, камня, песка) для строительных нужд составили 8,6 млрд рублей. Объем закупок административных услуг, включая обслуживание зданий и обеспечение безопасности, достиг 5,8 млрд.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» Министерство экономики РТ активно поддерживает субъекты малого и среднего предпринимательства в реальном доступе к закупкам государственных и муниципальных заказчиков.

Среди подобных мер поддержки присутствуют мониторинг и контроль квот, организация площадок для прямых контактов, сопровождение участия в закупках (например, реализация образовательных программ) и информационная и цифровая поддержка. Также ведомство оказывается сопровождение предпринимателям, столкнувшимся с нарушениями со стороны заказчиков.

Кроме того, для республиканских предпринимателей доступен такой механизм, как Региональный маркетинговый центр Республики Татарстан – агрегатор, который помогает местным производителям и поставщикам выходить на новые рынки и получать заказы. Инициатором создания центра выступило Минэкономики РТ.

Ознакомиться с мерами поддержки республиканского бизнеса можно на сайте профильного министерства и по номеру единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.