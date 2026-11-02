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Общество 2 ноября 2026 17:53

Минниханов: Татарстан подарит Московскому зоопарку двух молодых жирафов

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Минниханов: Татарстан подарит Московскому зоопарку двух молодых жирафов
Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

Двое из восьми жирафов, недавно привезенных в Казанский зооботсад из Намибии, будут переданы Московскому зоопарку. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Не так давно в Казанский зооботсад из Намибии прибыли восемь особей. Это событие стало важным этапом в развитии зоопарка и расширении его разнообразия. Принято решение передать двух животных – Московскому зоопарку», – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

По оценке Рустама Минниханова, этот жест станет еще одним символом крепких дружественных отношений между Республикой Татарстан и Москвой, а также примером доброго сотрудничества.

«Уверен, малыши быстро освоятся на новом месте и станут любимцами посетителей», – добавил руководитель республики.

Upd. (18.15): Позднее в Казанском зооботсаду уточнили, что в Москву будут переданы самец и самка. «Формат и сроки переезда согласуем с Московским зоопарком. Как только появятся новости, обязательно поделимся ими <...>», – пояснили в пресс-службе.

Восьмерых жирафов привезли в Казань из Намибии 17 сентября. Стоимость пополнения коллекции зоопарка власти города тогда не называли. Однако известно, что затраты взял на себя благотворительный фонд.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov. Фото в галерее: пресс-служба Казанского зооботсада.

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#Казанский зооботсад #Москва #Рустам Минниханов
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