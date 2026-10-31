250 лошадиных сил, 14 млн рублей: в Казани представили катер Teknomar 008

Завод им. Горького продолжает осваивать производство маломерных судов. Сегодня на казанском полуострове Локомотив зеленодольские судостроители представили первый спортивный рыболовный катер Teknomar 008. Завод планирует выпускать до 25 таких судов в год. Подробности – в репортаже «Татар-информа».





«Получилось не как из поговорки про первый блин»

Сегодня в Казани на полуострове Локомотив прошла презентация спортивного и рыболовного катера Teknomar 008 Зеленодольского завода имени Горького. Завод, входящий в судостроительную корпорацию «Ак Барс», приступает к серийному производству этого универсального судна.

«Татарстанская промышленность – одна из самых мощных экономических фундаментальных основ всей Российской Федерации. Мы производим самолеты, вертолеты, КАМАЗы, легковые автомобили. У нас мощнейшая энергетика, энергетическое машиностроение. Но, конечно же, когда я езжу по зарубежным странам, я всегда рекламирую наших судостроителей», – отметил на презентации судна заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

По его словам, катер «получился достойным».

«У завода никогда не было разработки лодок, это первая лодка. Но она получилась не как из поговорки про первый блин – она получилась очень хорошая!» – заявил Коробченко.

Корпус из алюминия, скорость до 40 узлов

Катер Teknomar 008 – это судно длиной 8,43 м с алюминиевым корпусом. Его ширина – 2,55 м, осадка – 0,35 м, грузоподъемность – 1200 кг, мощность двигателя – 250–350 л. с. Катер вмещает до шести пассажиров. Максимальная скорость – до 40 узлов (около 70 км/ч), запас хода – до 10 часов, топливный бак вмещает 400 литров. Стоимость представленной модели с мотором 250 л. с. – около 14 млн рублей.

Как рассказал начальник управления по гражданскому судостроению завода имени Горького Сергей Новиков, идея создать такой катер возникла в прошлом году.

«Мы не стали изобретать новый проект – приобрели действующий у петербургской компании BoatBuilding Design с правом неограниченного строительства на своем заводе», – пояснил он.

Базовая комплектация катера включает в себя алюминиевый корпус, радарную арку, швартовные утки, лееры, рулевое управление, дренажную систему, остекление, блоки плавучести и внутреннюю обстройку – с креслами, спальным местом для двух взрослых в носовой каюте и гальюном (туалетом). Дополнительно можно установить подруливающее устройство, электрическую лебедку с якорем, эхолот, GPS-навигацию, «докатку», музыкальную систему и палубный душ.

Катер подходит как для любительской рыбалки и отдыха, так и для специальных служб – МЧС, ГИМС, береговой охраны.

«Будем разбавлять производственные процессы»

В серию завод планирует выйти к 2027 году – пока не более 12 катеров. Всего производственный участок способен выпускать порядка 25 таких судов в год. Новиков подчеркнул, что завод не остановится на одной модели.

«Планируем увеличить размерный ряд и делать суда не только кабинного типа, но и открытого, востребованные рыбаками и туристическими компаниями», – сообщил он.

Господдержка проекту, по словам Новикова, не требуется. «Это потребительский сектор, частный рынок, необходимости в поддержке лично я не вижу», – сказал начальник управления по гражданскому судостроению завода.

Ренат Мистахов: «Сегодня надо подходить комплексно и к изготовлению самих судов, и к малому двигателестроению»

Отдельно участники презентации остановились на двигателестроении. Генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов отметил, что около 40% стоимости катера приходится на двигатель и энергетику.

«Нам сегодня надо подходить комплексно, и не только к изготовлению самих судов, но и к малому двигателестроению», – сказал он.

Олег Коробченко поддержал эту мысль: «Мы еще постараемся сделать свой двигатель – тогда у нас будет стопроцентно отечественный продукт».

Фотографии: © Владимир Васильев / «Татар-информ»