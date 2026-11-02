В восьми школах РТ начали использовать ИИ для изучения татарского

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В восьми школах Татарстана, а также на площадке международного молодежного образовательного форума «Сәләт» начал реализовываться пилотный проект по использованию ИИ-платформы для изучения и преподавания языков народов России – пока речь идет о татарском языке. Об этом на полях форума Kazan Digital Week 2026 рассказал руководитель проекта «На родном» Тимур Селимов, передает ТАСС.

По словам специалиста, речь идет о шести школах Казани и двух – Зеленодольска. Проект воплощается в жизнь с середины сентября, уже получена положительная обратная связь от учеников и учителей. Более 40 педагогов – все учителя родного языка данных школ прошли необходимое обучение и подключились к системе.

По утверждению Селимова, разработанная проектом «На одном» система позволяет собирать интересные интерактивные уроки за 30–60 секунд. «Учитель просто берет необходимый материал: аудио, видео, текст или просто по теме можно урок сгенерировать, загружает его на платформу, и у него через десятки секунд готов урок», – изложил он используемый алгоритм действий.

«Сейчас платформа пилотируется на татарском языке, в доработке находятся еще другие языки народов России. Мы сейчас дорабатываем марийский язык, он на стадии финальной готовности. Прорабатываем вопрос чувашского и башкирского языков», – детализировал текущую ситуацию руководитель проекта.

Помимо прочего, к каждому уроку создается голосовой ИИ-аватар, с которым учащиеся могут поговорить на изучаемом языке. Этот ход призван решить проблему нехватки практики разговорной речи во время занятий.

Необходимость использования ИИ-платформы для обучения детей языкам народов России он обосновал нехваткой времени у учителей на создание уроков. Инициатива реализуется при поддержке Управления образования Казани и Академии наук РТ. В дальнейшем ее планируется масштабировать на другие регионы страны.

Международный форум Kazan Digital Week 2026 проходил в столице Татарстана с 29 по 31 октября. Деловая программа включала более 100 секций. К мероприятию присоединились более 70 стран, программа была структурирована вокруг десяти тематических направлений. Впервые событие состоялось в 2020 году.