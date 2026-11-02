Путин установил порядок передачи средств с выморочных вкладов государству

Президент России Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин своим указом установил порядок передачи в собственность государства признанных выморочным имуществом денежных средств в рублях и иностранной валюте, а также драгоценных металлов со счетов и вкладов (депозитов) умерших граждан. Документ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

Соответствующий порядок распространяется на денежные средства и драгоценные металлы, которые находятся на счетах и вкладах граждан, скончавшихся более пяти лет назад. При этом установленные указом положения применяются, если имущество гражданина было признано выморочным и после его смерти не возбуждались наследственные дела.

Подтверждением права государства наследовать выморочные средства станет перечень граждан, имущество которых является выморочным. Составить, а затем вестисписок должно будет Росимущество на основе сведений, предоставляемых Федеральной налоговой службой, Федеральной нотариальной палатой, Федеральной службой судебных приставов и финансовыми организациями, следует из текста указа.

Помимо прочего, Правительству РФ поручено до 1 апреля следующего, 2027 года подготовить предложения по внесению необходимых изменений в законодательство.