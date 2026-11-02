Татарстанский певец Анзор Набиуллин принял участие в проекте X-Factor Uzbekistan

Представитель татарской эстрады, артист мюзиклов и бывший приглашенный солист Петербургской оперетты Анзор Набиуллин стал участником международного музыкального телепроекта X-Factor Uzbekistan, съемки которого состоялись в столице Узбекистана Ташкенте.

Сначала музыкант представил собственную версию композиции «Арабская ночь» на турецком языке. Получив четыре положительных ответа от членов жюри, он прошел в следующий тур проекта.

Сам Анзор постфактум заявил, что участие в узбекском X-Factor оставило у него только самые теплые воспоминания. По его словам, организаторы, участники и члены жюри с радостью встретили коллегу, съемочный процесс проходил в дружелюбной атмосфере, а само пребывание в Ташкенте стало приятным творческим опытом.

«Я приехал на X-Factor не столько ради победы, сколько ради самого участия. <...> Мне было интересно оказаться в новой творческой среде, познакомиться с коллегами, почувствовать атмосферу большого международного телевизионного шоу. И я действительно получил от этого удовольствие», – подчеркнул музыкант.

Набиуллин отдельно отметил высокий уровень организации проекта и особую теплоту, с которой его приняли в Узбекистане. «Мне было очень приятно представлять Татарстан на такой большой сцене», – акцентировал он и поблагодарил коллег «за внимание и доброжелательное отношение».