Проект дороги к курорту «Казань Марина» прошел госэкспертизу

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проект строительства первого участка дороги к туристской территории «Казань Марина» в Лаишевском районе Татарстана прошел госэкспертизу. Положительное заключение опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Застройщиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Подготовило проектную документацию на строительство первого участка трассы и провело инженерные изыскания казанское ООО «Центрдорпроектирование».

Еще в начале лета стало известно, что проект строительства дороги к туристской территории «Казань Марина» и автомобильной парковки на ее территории прошел археологическую экспертизу.

Из документации следовало, что длина дороги составит чуть более 5,4 километра вместо изначально предполагавшихся 5,8 километра. Изначально отмечалось, что трасса будет двухполосной, IV категории.

Предполагается, что объем инвестиций в проект «Казань Марина» превысит 29 млрд рублей. Площадка станет первым за последние 30 лет построенным в республике центром с мариной полного цикла (рассчитанной на 300 яхт). На территории площадью 43,1 гектара планируется реализовать девять инвестиционных лотов с 3- и 4-звездными гостиницами общей вместимостью 1250 номеров.

Общая площадь туристской территории составит 72,9 гектара. Реализация проекта позволит создать около 1,9 тыс. новых рабочих мест. После введения запланированных объектов в эксплуатацию «Казань Марина» сможет принимать до 620 тыс. туристов в год. Раис РТ Рустам Минниханов отмечал, что реализация инициативы укрепит туристический потенциал Татарстана.

В число национальных проектов России входит и национальный проект «Туризм и гостеприимство». Нацпроекты – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.