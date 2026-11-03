Как добиться от застройщика ремонта кривых стен в квартире

Даже после подписания акта приема-передачи и заселения владелец квартиры может потребовать от застройщика устранить строительные недостатки. Гарантийные обязательства при этом продолжают действовать. Об этом RT рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

По словам эксперта, прежде чем начинать ремонт, необходимо выяснить причину дефекта и зафиксировать его. Для этого собственнику следует осмотреть квартиру, сфотографировать проблемные участки и получить строительно-техническое заключение.

Кроме того, застройщика нужно письменно пригласить на обследование и предоставить ему доступ в квартиру. Хрулев предупредил, что если начать ремонт до фиксации недостатков, собственник может лишиться части доказательств.

Согласно действующей редакции закона, минимальный гарантийный срок на объект составляет три года со дня передачи квартиры, а на отделочные работы и элементы отделки – один год. При этом для договоров долевого участия (ДДУ), заключенных раньше, необходимо учитывать сроки, предусмотренные законодательством на момент подписания договора, а также условия самого соглашения, уточнил специалист.

Если обнаружены недостатки, собственник может потребовать от застройщика бесплатно их устранить, соразмерно снизить стоимость квартиры или возместить расходы на ремонт. Конкретные требования зависят от условий договора.

Хрулев также пояснил, что если спор касается отделки, общая сумма предусмотренных законом денежных взысканий обычно не может превышать 3% цены ДДУ, если договором не установлен больший размер. На дефекты самих строительных конструкций это ограничение автоматически не распространяется.

Эксперт рекомендует начать решение спора с письменной претензии и совместного осмотра квартиры. Если стороны договорятся о ремонте, в соглашении нужно подробно прописать, какие именно стены необходимо исправить, какие отклонения допустимы, по какой технологии будут проводить работы, в какие сроки их завершат, а также как организуют доступ в квартиру и приемку результата.