В Менделеевске открыли обновленный пейзажный парк «Камашево»

Фото: «Менделеевские новости»

В Менделеевске после завершения работ по благоустройству открыли пейзажный парк «Камашево». Об этом пишет газета «Менделеевские новости».

На месте парка раньше находилась усадьба купцов и промышленников Ушковых; после 1924 года в ее главном доме размещалась центральная районная больница, а в 1937-м силами рабочих химического завода имени Карпова тут возвели стадион «Химик». На территории нынешнего парка также работал летний лагерь школы №2, проводились различные локальные праздники и оздоровительные мероприятия.

В процессе благоустройства территории проектировщики постарались сохранить исторический характер местности. Новые прогулочные дорожки проложены с учетом особенностей ландшафта, сохранены луга, видовые точки и взрослые деревья, отмечает пресс-служба Минэкономики РТ.

Помимо установки малых архитектурных форм, специалисты оборудовали современную детскую площадку, разбили яблоневый сад, обустроили гостиную со смотровой площадкой, которая будет использоваться для выставок, концертов и городских праздников, замечают «Менделеевские новости».

Сочетание дерева, бетона и оцинкованной стали поддерживает атмосферу исторического усадебного парка, заметили в свою очередь в Минэкономики.

Проект по созданию парковой зоны «Камашево» был реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке федерального и республиканского бюджетов. Общая стоимость двух этапов работ составила 165 млн рублей.

В церемонии открытия парка приняли участие глава Менделеевского района РТ Роберт Искандаров, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Иванов, главный инженер АО «Аммоний» Эдуард Еремеев, городские активисты, представители молодежи и жители микрорайона.

От лица последних руководство города и республики поблагодарила Валентина Исакова. «Спасибо вам за этот долгожданный подарок для жителей микрорайона. Теперь мы здесь будем гулять, заниматься скандинавской ходьбой, играть с детьми. А вообще это место особенно красивое в вечернее время. Здесь очень красивое освещение и ландшафт», – в частности, заявила она.

Как сообщал ранее «Татар-информ», первый этап благоустройства парка был завершен еще в прошлом, 2025 году. Он включал озеленение территории, устройство дорожек и зон отдыха. Вторая очередь предусматривала установку видеокамер для обеспечения безопасности посетителей, подведение инженерных сетей, продолжение обустройства пешеходных дорожек и создание спортивной площадки для активного отдыха жителей всех возрастов.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.