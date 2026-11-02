В Казани на «Черном озере» приступили к консервации чаши водоема

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В столице Татарстана специалисты сегодня приступили к консервации чаши искусственного водоема в парке «Черное озеро». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

После осушения искусственного озера объемом около 9 тыс. куб. метров и механической очистки его ложа здесь начнется обустройство катка. Его заливка производится в два этапа: сначала чашу наполняют водой с помощью шлангов, а затем ледозаливочная машина «Умка» формирует ровную ледяную поверхность.

До этого Дирекции парков и скверов предстоит проверить саму ледозаливочную машину и шланги. Также необходимо подготовить защиту деревянных спусков, установить резиновое покрытие на лестницах и участках между зданием проката и катком, привести в порядок борта ледовой площадки и помещение проката коньков. Кроме того, рабочие установят тематическую навигацию и праздничную иллюминацию.

Помимо прочего, сейчас в казанских парках часть оборудования демонтируют и отправляют на склад. На хранение увозят мебель, зонты и мангалы из барбекю-зоны на набережной озера Кабан, тренажеры с летней спортивной площадки у бывшего фитнес-клуба «Планета Фитнес». На самом «Черном озере» демонтируют тент, который не рассчитан на снеговую нагрузку, пояснили в пресс-службе мэрии.

Вместе с тем некоторые объекты остаются на своих местах, но проходят консервацию на зиму. Речь идет, в частности, об оборудовании водных игровых зон на набережной Кабана, в парке «Елмай» и на бульваре «Ярдэм». Консервируют и системы автоматического полива растений: их трубы продувают воздухом под давлением, чтобы удалить остатки воды и предотвратить повреждения при замерзании.

По краям деревянных настилов устанавливают оранжевые антипарковочные столбики, чтобы зимой водители снегоуборочных машин могли определять границы этих сооружений и не повреждали их.