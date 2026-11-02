Названы территории, которые обновят за последний сезон программы «Наш двор»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Полный список дворовых территорий, которые будут обновлены в Татарстане за заключительный сезон программы «Наш двор», размещен на официальном сайте dvor.tatar в разделе «Документы». На интерактивной карте эти дворы окрашены в зеленый цвет, сообщает пресс-служба Института развития городов РТ.

В общей сложности будет приведены в порядок 240 дворов, на которые выходят 383 многоквартирных дома, в четырех муниципалитетах республики. На работы выделено 4,27 млрд рублей. В результате должны улучшиться условия проживания 73 тыс. татарстанцев.

Максимальное количество дворовых территорий в последнем сезоне программы предполагается обновить в Казани. Работы охватят все семь районов столицы РТ. В Советском районе города благоустроят 46 дворов, в Авиастроительном – 23, в Ново-Савиновском – 16, в Вахитовском – 15, в Приволжском – 19, в Кировском – один. в

Московском – 6.

За пределами Казани 60 дворовых территорий обновят в Зеленодольском районе РТ, 33 – в Нижнекамском и

21 – в Лениногорском, уточнили в институте.

При этом проектировщики в заключительном сезоне программы намерены уделить особое внимание комплексному обновлению жилых кварталов. Так, в Авиастроительном районе Казани Институт развития городов РТ совместно с Институтом дизайна и пространственных искусств КФУ работает над созданием пешеходного маршрута по Соцгороду. Он должен объединить дворовые территории на улицах Белинского, Челюскина, Лядова и Побежимова, а также сквер имени Орджоникидзе – они станут частью единой пешеходной сети района.

Архитекторы уже готовят предварительные схемы благоустройства, а во дворах проходят встречи с жителями. В ходе обсуждений собственники могут предложить расположение пешеходных дорожек, парковочных мест, детского и спортивного оборудования, а также других элементов дворовой инфраструктуры. Итоговые схемы благоустройства представят жителям весной 2027 года, до начала строительных работ.

Общий перечень работ, предусмотренных программой, не изменился: ремонт внутридворовых проездов и тротуаров, обновление наружного освещения, установка детского и спортивного оборудования, обустройство хозяйственно-бытовых зон и безопасных пешеходных маршрутов.

О завершении программы Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил в послании Государственному Совету республики. За семь лет в регионе благоустроили 6411 дворов, где проживают примерно 1,8 млн человек. За этот период на реализацию программы направили 64 млрд рублей. В 41 муниципальном образовании работы на территориях из первоначального перечня программы уже выполнены.