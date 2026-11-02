В «Салават Купере» готовят к сдаче соципотечный дом на 228 квартир

Фото: gsn.tatarstan.ru

Госстройнадзор Татарстана проводит проверку строительства 228-квартирного дома в жилом районе «Салават Купере» Казани. Техническая готовность объекта составляет 98,5%, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о доме № 5-4-2 в жилом комплексе «80 лет Победы». Сейчас на объекте продолжаются фасадные и отделочные работы, установка окон и витражей, монтаж инженерных сетей, а также благоустройство территории.

Все квартиры в доме передадут жильцам с чистовой отделкой. В них установят сантехнику, электроплиты, датчики пожарной сигнализации, счетчики воды и электроэнергии, а также регуляторы тепла.

После завершения строительства в новостройку смогут заселиться 228 казанских семей.

Застройщиком выступает Государственный жилищный фонд при Раисе Татарстана. Технический заказчик – ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», генеральный подрядчик – ООО «Ак Барс Строй».